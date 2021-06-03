警聯海關檢仿製槍、防毒面具等拘1男1少年學生　暫無繫連六四活動

撰文： 魯嘉裕 陳浩然 最後更新日期： 2021-06-03 21:22

警方及海關聯合打擊非法進口戰略物資，於大埔一單位檢獲7支仿製槍械、2部無線電對講機、多個面罩及過濾器等，拘捕1名27歲男子，另外再於大圍站拘捕一名14歲男學生，檢獲2個面罩及1個過濾器。海關指調查相信被捕兩人並無關係，暫無繫連顯示有關物品將被用於明日六四活動中。

香港海關總貿易管制主任蔡樹春（左）及新界北總區公眾活動調查組第二隊總督察羅禮謙（右）交代案情。（陳浩然攝）

香港海關總貿易管制主任蔡樹春表示，今日與警方聯合行動打擊非法進口戰略物資，於大埔一住宅檢獲12個面罩及7個過濾器，並拘捕一名27歲男子。海關其後再於港鐵大圍站拘捕一名14歲男學生，並檢獲2個面罩及1個過濾器，被捕兩人已保釋候查。蔡樹春指，調查相信被捕兩人並無關係，暫無證據顯示有關物品將被用於明日六四活動中。

蔡樹春指輸出或輸入戰略物資均需要工業貿易署發出有效出口或入口證，據《進出口條例》第60章一經定罪最高可判處無限額的罰款及監禁7年，又呼籲市民如有懷疑，可致電海關24小時舉報熱線25456182，或電郵crimereport@customs.gov.hk。

新界北總區公眾活動調查組第二隊總督察羅禮謙指，今日清晨聯同海關於涉案大埔單位進行突擊搜查時，另外亦發現7支仿製槍械及2部無線電對講機，男子涉嫌管有仿製槍械及無牌管有無線電通訊裝置被捕，羅禮謙表示相信有關仿製槍械為氣槍，現交由軍械法證課作檢查。警方會繼續調查是否有人曾購買有關物品作犯法行為，不排除更多人被捕。

羅禮謙指，警方早前收到線報，指有人非法入口戰略物資，包括軍用級防毒面具，同類面具於近期大型活動曾被激進示威者使用過，警方因此高度重視及作深入調查，又指警方會與不同執法部門合作，堵截管制物品非法入口及流入市面。羅禮謙指管有仿制槍械屬嚴重罪行，一經定罪最高可判監7年。