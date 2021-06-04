海關截出境貨車檢逾1300粒鑽石　為最大宗走私鑽石案

撰文： 楊婉婷 陳傲淇 最後更新日期： 2021-06-04 17:54

受疫情影響，內地旅客未能來港消費，由於他們對鑽石有一定需求，有走私分子企圖走私鑽石往內地圖利，惟被海關識破。昨（4日）晚上8時許，海關人員於沙頭角管制站截查一輛出境輕型貨車，在其貨斗中檢獲一批懷疑走私鑽石，包括1,302粒鑽石及約30克碎鑽，市值2,450萬元，為香港海關有紀錄以來最大宗走私鑽石案，海關亦於貨斗內檢獲翡翠及藍寶石，市值50萬元。今次檢獲的貨物合共2500萬元。由於檢獲的貨品未列倉單，人員遂根據《進出口條例》，拘捕涉案的47歲跨境男司機。

香港海關陸路邊境口岸科沙頭角組指揮官江舜文指，昨晚香港海關在沙頭角管制站進行反走私行動，在晚上8時許根據風險評估，揀選一輛由香港往內地的輕型貨車作進一步調查，司機向人員呈交一份報稱載有足金金條的載貨清單，人員檢查後於貨斗發現5件貨物，內有2個背包，背包內有2個鐵箱，內有金條外，亦有1,302粒鑽、10粒藍寶石、1粒翡翠及約30克碎鑽。由於物品未列倉單，人員隨即拘捕司機，案件交由有組織罪案調查科跟進。

香港海關有組織罪案調查科特別調查第二組指揮官黃貞富表示，海關相信案件源於內地對鑽石有一定需求，疫情下內地旅客難以來港購物，加上鑽石進口內地需繳付相當的稅項，於是走私分子為了圖利，遂鋌而走險走私鑽石至內地。以往，走私分子將高價值貨品，利用種種手法收藏，並向海關報稱車內沒有任何物品，而今次案中走私分子有向海關報稱車內有黃金，海關相信他們藉此令海關相信貨品是正當，意圖瞞天過海，將未列倉單的鑽石及已列倉單的黃金混雜一起，然後將鑽石走私至內地。