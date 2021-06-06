警紅磡破非法賭檔及無牌酒吧　拘兩負責人及21客

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-06-06 05:27

九龍城警區刑事部根據線報及經深入調查後，於昨晚（5日）在紅磡區內展開反罪案行動，突擊搜查區內的工業大廈單位，搗破一個非法釣魚機賭檔及一個無牌酒吧，共拘捕23人。行動中，共檢獲2部釣魚機、3部射擊遊戲機、一批遊戲卡、讀卡器、約500元賭款及近800罐啤酒。

昨日（5日）晚上約11時，警員突擊搜查銀漢街的工業大廈單位，搗破一個非法釣魚機賭檔，並拘捕一名51歲本地姓周男負責人，涉嫌「經營非法賭博場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所規例》（第599F章）。另外，警員亦拘捕7名本地男子及2名本地女子，年齡介乎25至45歲，涉嫌「在賭博場所賭博」及違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章）。

行動中，共檢獲2部釣魚機、3部射擊遊戲機、一批遊戲卡、讀卡器、約500元賭款及近800罐啤酒。（警方圖片）

另外，今日（6日）凌晨約1時，警員突擊搜查民樂街的工業大廈單位，搗破一個無牌酒吧，拘捕一名32歲本地姓葉男負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所規例》（第599F章）。酒吧內年齡介乎19至38歲的9名本地男子及3名本地女子亦被拘捕，他們涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」及違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章）。

行動中，警方共拘捕23人。（警方圖片）

此外，警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守防疫規例，以減低社區傳播風險。