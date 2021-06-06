的士撞入中環解放軍軍營　53歲男司機涉刑毀闖禁區2罪被捕

撰文： 蔡正邦 陳浠文 最後更新日期： 2021-06-06 20:34

中環駐港解放軍軍營周六（5日）傍晚6時許，被一輛的士的士撞向車閘。53歲姓袁的士男司機，涉嫌刑事毀壞及無許可證進入禁區兩罪被捕。他通過酒精呼氣測試，現正被扣留調查。案件交由中區警區重案組跟進，繼續調查案件動機。

據了解，袁駕駛的士營運10多年，生活正常，無不良嗜好，惟他近年婚姻觸礁，與妻子離異。有指袁近日精神恍惚，問非所答。



消息指，有人於事發後曾向解放軍人員聲稱自己被人追殺，希望解放軍人員保護。警方人員事後翻看的士車cam記錄，顯示事發時，周邊並無其他可疑車輛出現。

《香港01》記者接觸到袁男家人，他們稱被捕人「成日無瞓覺」，但相信他無精神病，亦無異常習慣。至今午所見，現場軍營大門有解放軍人員駐守，至於遭撞毀的欄已拆除。

事發於周六（5日）傍晚6時許，中環駐港解放軍軍營發生的士撞閘事件，據報一輛的士撞向軍營一車閘。警員接報到場，經初步調查後，53歲姓袁司機涉嫌刑事毀壞及無許可證進入禁區被捕，現正被扣留調查。案件交由中區警區重案組跟進。被捕人通過酒精呼氣測試，事件中無人受傷。

據了解的士當時沿龍和道向上方向行駛，駛至軍營對開突然轉左撞入軍營，的士打橫成90度，當時有解放軍立即上前了解，共要求司機熄匙落車。而車閘被撞後屈曲凹陷，的士車頭輕微損毀，部份零件飛脫。消息稱，有人事發後曾向解放軍人員聲稱自己被人追殺，希望解放軍人員保護。《香港01》記者今早接觸到袁男家人，他們稱袁沒有精神病，亦無異常習慣，只是「成日無瞓覺」，對他駕車撞入車營一事不願多談。