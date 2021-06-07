東九龍警總開幕半年　升降機故障三輔警被困一送院　安樂工程承辦

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-06-07 19:06

位於啟德、開幕逾半年的東九龍總區總部大樓的升降機今日發生故障，一名女輔警被困升降機內感不適送院。警方表示，事發於今日（6日）下午約3時，東九龍總區總部大樓內一部升降機懷疑發生故障，其間停止運作，更一度傳出發生墜𨋢意外。事件中，兩名男輔警及一名女輔警被困。三人其後獲救，當中女輔警感到不適，由救護車清醒送往伊利沙伯醫院治理，現已出院。警方回覆指，據了解當時並沒有出現急墜情況。根據資料，涉事升降機工程，由安樂工程集團承辦。

東九龍總區總部大樓於去年11月20日開幕。（林振華攝）

警方回覆指，6月6日下午約3時，東九龍總區總部大樓內一部升降機懷疑發生故障，其間停止運作，據了解當時並沒有出現急墜情況，2名男輔警及1名女輔警被困，其後由升降機承辦商協助3人離開。該名女輔警感到不適，清醒送往伊利沙伯醫院治理，現已出院。東九龍總區總部大樓所有升降機均根據相關法例要求定期進行維修及保養，上次檢測日期為今年5月31日。警方會與相關部門了解是次升降機故障原因。

消防處則於下午3時27分接獲升降機困人報告，指警察東九龍總區總部大樓有人被困升降機及有人不適，並於3時53分發出停止動員訊息。

機電工程署回覆指，於6月6日下午約6時，得悉警務處東九龍總區總部大樓於下午3時許發生升降機乘客被困事故，本署在接獲通知後即時派員到場調查。經署方人員檢視升降機系統記錄，確認升降機因訊號問題啟動安全裝置而煞停，造成3名乘客被困，過程中升降機並沒有下墜。承辦商人員收到通知後到場協助乘客離開，其中1名乘客因不適需送院檢查。升降機將由註冊升降機工程師進行檢查，確認操作一切正常後才繼續運作。

安樂工程公關公司回覆指，就昨日東九龍總區總部大樓的升降機事故，經機電工程署調查後，發現升降機因出現訊號問題，啟動安全裝置而煞停，當中沒有出現下墜情況。安樂工程已迅速作出跟進及維修，確保升降機能安全使用。

東九龍總區總部大樓 採用太陽能熱水系統、動態感應照明系統

翻查資料，東九龍總區總部大樓前身為啟德行動基地，於2017年3月動工。大樓落成後，牛頭角警署及東九龍交通部報案室將分別於去年9月23日和10月6日遷入東九龍總區總部大樓。總部大樓於去年11月20日開幕，當時由處長鄧炳強及東九龍總區指揮官呂錦豪主持儀式。該總部大樓樓高16層，除了綠化設計外，亦採用太陽能熱水系統、動態感應照明系統等多項環保節能設施，以達致可持續發展。

總部大樓集合10個原來分布在4個地區的東九龍總區單位，包括位於將軍澳的東九龍總區指揮官辦公室、行政部及行動部；位於觀塘的東九龍警察機動部隊；位於慈雲山的東九龍刑事總部；位於九龍灣的東九龍衝鋒隊、東九龍交通部、牛頭角分區警署、鐵路警區總部及總區室內靶場。

翻查資料，安樂工程為東九龍總區總部大樓的承辦商。（安樂工程官方網站）

安樂工程承辦升降機工程 主席為鄭若驊丈夫潘樂陶

根據安樂工程集團的官方網頁，標明其中一個工程項目是為東九龍總區總部大樓暨牛頭角分區警署供應及安裝載客升降機及載客無機房型升降機，完成日期為去年3月。安樂工程的創辦人、執行董事及主席，為現任律政司司長鄭若驊的丈夫潘樂陶。安樂工程於1977年在香港成立，屬機電工程集團，業務遍及澳門、中國內地及美國。母公司安樂工程集團有限公司於1995年註冊成立，並於2019在香港交易所上市（股份代號：1977）。