大埔嵐山低層單位遭連環爆竊　一戶失60萬元財物　住戶人心惶惶

撰文： 鄧詠中 黎靜珊 最後更新日期： 2021-06-07 17:54

大埔嵐山爆出連環爆竊案，由5月底至今短短兩星期內，至少4個單位被爆竊，其中一戶損失約60萬元財物。嵐山住戶安安（化名）向《香港01》表示，涉事單位接近後山樹林，總結住戶資訊懷疑賊人是由後門垃圾房進入屋苑，沿路前往泳池，爬過泳池玻璃幕牆，再經窗戶潛入單位爆竊。住戶訊息流傳繼5月29日一個花園單位遇竊後，昨日（6日）凌晨發生多個單位的連環爆竊案。 警方回覆《香港01》指，於5月29日、6月6日及6月7日分別接獲4戶報案，指懷疑遭賊人爆竊，暫未有人被捕。

周日（6日）深夜11時警方接報大埔鳳園路9號「嵐山」發生連環爆竊案，47歲姓包住戶發現窗邊的防蚊網不見了，窗框有被撬痕跡，於是報警。經初步點算戶主失去一批首飾及6隻手錶，總值60萬元。而在調查期間，警員發現另一戶的窗被打開，經初步點算，42歲姓胡住戶有兩隻總值約7,000元的手錶不見了。

警方經過進一步調查，再發現上址另外2個單位亦懷疑遭連環爆竊。其中一個單位損失一隻約值8萬元的手錶、一條約值1萬元的金頸鏈及2萬元現金；另一個單位的窗花損壞，沒有損失財物。警方將案件列連環爆竊，交由大埔警區刑事調查隊第七隊跟進，暫未有人被捕。據了解兩個單位分別處於2樓及3樓、處於不同面向。

至今（7日）早8時許，警方再收到住戶報案指窗台損毀，懷疑被爆竊，損失有待點算。據了解涉事單位位處昨晚連環爆竊案同一棟大廈5樓。

嵐山兩星期內至少4個單位被爆竊

「嵐山」住戶安安向《香港01》表示，總結住戶資訊懷疑賊人是由後門垃圾房進入屋苑，沿路前往泳池，爬過泳池玻璃幕牆，再經窗戶潛入單位爆竊。住戶訊息流傳繼5月29日一個花園單位被爆竊後，昨日（6日）凌晨發生涉及多個單位的連環爆竊案。



警方回覆《香港01》指，5月29日、6月6日及6月7日分別接獲4戶報案，指懷疑遭賊人爆竊，暫未有人被捕。除上述3個單位的案件外，5月29日晚上10時40分警方接獲報案，指單位有搜掠痕跡，懷疑賊人從廚房窗口進入，損失一隻約值7萬元的勞力士及4萬元現金。據知涉事為8座一個花園單位。

安安批評屋苑保安不夠嚴密，正門沒有正式大閘，僅得一個車閘，「其實無論你坐的士入或經門口保安行入去，只要你講去第幾座就會放行。」夜間車閘保安只得1人，要看守停車場閘口及兩邊行人閘口，人手不足。雖然5月底爆竊案發生後，保安公司有加緊巡邏，由每小時一次，增加至每小時4次，但事實證明無助阻止匪徒入內。她希望保安公司正視人手不足的問題，尤其加強夜間巡邏，杜絕爆竊案。

警方呼籲未報案的同類案件受害人，或目擊案發經過的人士，請致電3661 3541與調查人員聯絡。