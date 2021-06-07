黃大仙劏房變偽製身份證工場　檢電腦打印機手工差　28歲女被捕

撰文： 邵沛琳 鄧詠中 最後更新日期： 2021-06-07 21:23

昨天（6日）警方搗破一個家庭式假身份證製作工場，於黃大仙一唐樓劏房拘捕一名28歲女子，她報稱無業。探員於單位內搜出製作偽造文件工具、檢80多張包括假身份證、已報失身份證、回鄉證、銀行提款卡、信用卡及小量毒品等。警方指，單位的偽造設備簡陋，以電腦及打印機偽造證件。而案件仍在調查中，不排除會更多人被捕。

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新界北總區反三合會行動組第1隊高級督察戴玉麟今（7日）交代案情指，警方早前接獲線報指，有人用假身份證明文件申請信用卡、銀行戶口及貸款。警方鎖定黃大仙寧遠街一劏房單位，人員於昨天（6日）中午約12時展開行動，搗破一個家庭式偽製身份證工場，並拘捕一名28歲姓張中國籍女子，她報稱無業，相信無黑社會背景。

探員於單位內搜出一批假身份證，包括24張假身份證及半製成品、12張他人身份證及18張他人回鄉證，另外有其他銀行文件包括11張銀行提款卡、18張信用卡及2部電腦和1部影印機等製作工具。行動中，人員於單位內搜出小量毒品及冰壺。警方以管有偽造身份證、管有製造虛假文書的設備、管有他人身份證、藏毒、管有吸食工具的罪名，拘捕該名28歲姓張涉案女子。

假證疑用作申請銀行戶口信用卡 不排除清洗黑錢

戴玉麟表示，單位內的偽造設備相當簡陋，主要用電腦及打印機偽造身份證。疑犯將相印在膠片上，再將假相貼在真的身份證上，之後再用麵粉棍或直髮夾將膠片撫平，更會用砂紙打磨卡面，但有關手工差及沒有防偽特徵。至於疑犯用假身份證主要是申請信用卡、銀行及支票戶口，不排除有人用作消費及洗黑錢之用。警方指相信檢獲的銀行卡是真的，不過需要向發卡銀行確認。

戴續指，相信疑犯或不法分子會將身份證轉售圖利，而據調查所知，不排除於黑市出現的真身份證，疑為有人拾獲或者小偷盜取得來，至於每一張證售6,000至8,000元不等。

警方強調使用虛假文書屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判處監禁14年。另外，警方呼籲市民小心保管個人財物，如果懷疑自己的個人資料外洩或被盜用作不法用途，應盡快報警。