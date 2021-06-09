太安樓縱火案　現場嚴重熏黑　街坊投訴走廊多雜物

撰文： 鄧栢良 郭倩雯 最後更新日期： 2021-06-09 14:26

昨（8日）晚10時許，筲箕灣太安樓高層走廊發生火警，逾百居民疏散，有4人不適送院。消防在場發現床褥及雜物有被燒過痕跡，懷疑起火原因有可疑。警方將案件列縱火處理，拘捕一名56歲男住戶。 今日記者重返起火樓層，發現走廊天花、牆壁多處嚴重熏黑，走廊光管的膠燈罩亦燒到熔解，地下仍有積水。有住戶透露，起火樓層近期至少有3個單位正在裝修，不時有人將雜物及家具擺放在走廊，當作垃圾房，即使多次投訴亦無濟於事。

住客吳先生指，昨晚聽到火警鐘，並發現有小量煙滲入單位，一打大門即見到大量濃煙及少許火光。他形容當時走火警的情況並不太混亂，但由於濃煙太大，無法看清前路，直至走到樓梯尾的安全位置，情況才有好轉。

吳先生表示，起火樓層近期至少有3個單位正在裝修，不時有人會將雜物或家具放在走廊暫存，並貼上寫有「有用」、「勿動」等字眼的紙條；但亦有人當作垃圾房棄置雜物。他指起火的床褥已擺放在走廊數日。他指早前曾向管理處投訴，惟管理處又指要由法團管理，雙方互相推卸責任。住戶劉生及劉太亦指，每逢有人裝修便將會將雜物擺在走廊等公共地方，惟之前曾經投訴，但並無效用。

▼▼太安樓走火情況▼▼