旺角「天光墟」貨物付諸一炬　街坊心痛老人家當全毁

撰文： 黎靜珊 郭倩雯 最後更新日期： 2021-06-10 12:21

旺角亞皆老街與塘尾道交界行人天橋橋底，每日清晨都有老人家擺賣「天光墟」，幫補家計。今（10日）凌晨一場火，焚毁大批貨物，行人天橋橋身及橋底亦熏黑。早上食環署人員到場清理，現場環境惡劣，曱甴滿飛天。 旺角街坊表示天光墟規模日益擴大，大部份老人家均沒有戴口罩，衛生情況惡劣。但由於位置偏遠，未對居民生活造成影響，亦心痛火警中老人家家當全毀。消防調查相信火警由煙蒂引起，沒有可疑，但有受訪檔主指焚毀的貨物屬於一名「惡霸」婆婆，懷疑對方得罪人多招致事故。

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旺角亞皆老街與塘尾道交界行人天橋橋底「天光墟」，今（10日）凌晨零時許發生火警，火勢猛烈。消防接報趕至現場，派出煙帽隊及開喉將火救熄，事件中無人受傷。現場大批雜物被大火燒毀，行人天橋橋身及橋底熏黑。消防調查相信火警由煙蒂引起，沒有可疑。

記者早上重返現場，見食環署人員到場清理，以垃圾車將大批物品檢走。環境十分惡劣，曱甴滿飛天。天光墟檔主將完好貨物先放置到天橋上，等待食環署人員洗地，強調平時不會在天橋放置貨物。

居住在旺角10多年的陳先生表示，橋底天光墟已存在十多年，近年開始擴大規模，「佢哋啲嘢愈擺愈多，愈擺愈出」。去年第二波疫情爆發時，陳先生曾到上址視察，發現天光墟規模進一步擴大，而且大部份老人家均沒有戴口罩，衛生情況惡劣。陳先生指，大部份旺角居民都不會途經橋底，所以天光墟未對居民生活造成影響。對於昨晚發生火警，陳先生為此感到心痛「好多老人家家當被銷毀」，「之前疫情爆發食環又唔清，依家一有火警就清曬全部。」

鄭婆婆在天光墟擺檔近20年，主要販賣衣服，每件定價2元。鄭婆婆正職為清潔工，每日清晨4至7時到橋底擺檔，「以前做清潔22000元一個月，而家經濟唔好得13000元，唔嚟呢度擺檔搵唔到食」，「喺旺角租間屋都要8500元，要擺檔買嘢幫補家計」。昨晚，鄭婆婆得悉發生火警，立即趕抵，見現場火勢猛烈，幸好大部份檔主的家當都放置在橋底另一旁，未有受影響，只是「惡霸」婆婆的家當全數被燒毁。

另一檔主阿英亦指出，主要被焚燒嘅雜物都屬於「惡霸」婆婆，「我都唔知點解，可能佢得罪人多」。