走私瀕危物種│肉質植物樣子奇特引園藝界青睞　非法採集加劇瀕危

撰文： 彭愷欣 蔡正邦 最後更新日期： 2021-06-10 17:03

海關偵破有紀錄以來最大宗快艇走私案，檢獲1.2億元的走私物品，包括高價值貨品、貴價食材，以及186公斤的受管制瀕危動植物，包括岩牡丹、星兜、棒錘樹及魔鬼魚魚鰓等。 是次撿獲的走私瀕危植物中，絕大部份都是屬於仙人掌科及棒錘樹屬的肉質植物，主要分布於乾旱的地方，在其演化過程演變成較肉質的身體，以助儲存水份，由於它們的樣子較奇特，因而引來園藝界的青睞，導致非法採集而瀕危。漁護署專家表示，仙人掌科全部已列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》規管，當中岩牡丹及星兜等更被錄入附錄一，受到更嚴格的規管。

岩牡丹。（蔡正邦攝）

岩牡丹：仙人掌科，是國寶級稀有植物，列入公約附錄一，野外岩牡丹屬生長在亞熱帶的肉質仙人掌，主要分布在墨西哥、美國等多石灰及沙石的干旱地區。

星兜。（蔡正邦攝）

星兜：仙人掌科，主要來自美國南部及墨西哥，身體呈扁圓狀，無刺，特徵是帶有白色星星狀的絨毛，現時野外成熟的星兜數量持續下降，於墨西哥僅餘下5000棵野外星兜。

棒錘樹。（蔡正邦攝）

棒錘樹，主要來自非洲馬達拉斯加，部份品種在非洲南部亦被發現，其特別之處在於肉質的莖部，既圓且厚，脹大的部份有儲水作用，適合在乾罕地方生存。

漆樹。（蔡正邦攝）

漆樹，與本港漆樹不同，是來自非洲馬達拉斯加特有的品種。

俗稱「膨魚鰓」的魔鬼魚魚鰓。（蔡正邦攝）

除了撿獲瀕危植物，行動中亦檢獲瀕危動物，包括186公斤俗稱「膨魚鰓」的魔鬼魚魚鰓，市價一公斤約2700元。漁護署專家稱，魔鬼魚共有11個品種，最大一種魔鬼魚的翼展可長達9米，魔鬼魚分布全球水域，但在大量捕獵下，野外種群數目持續下降。另外，因為魔鬼魚魚鰓被認為有藥用價值，導致近年內地市場對魔鬼魚魚鰓市需求好大，對魔鬼魚存活帶來很大威脅。

根據《瀕危野生動植物種國際貿易公約》，11種魔鬼魚中有9種屬公約附錄2的物種。在本港，魔鬼魚受保護瀕危物種條例規管，進出口均須有准許證。