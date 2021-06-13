賢學思政王逸戰及黃沅琳獲准保釋　7月向警方報到

撰文： 張家豪 陳永武 最後更新日期： 2021-06-13 03:21

學生組織「賢學思政」召集人王逸戰及發言人黃沅琳，前日（11日）先後被警方拘捕，罪名為涉嫌煽惑他人參與非法集結、宣傳或公布未經批准集結。兩人今日（13日）凌晨分別獲准保釋。

今日（13日）凌晨1時許，王逸戰從東涌警署步出，他指今次是第4次被捕，現在身負6條罪名。他形容今次案件非常奇怪，當時他從家中出發，前往去探望一名在囚人士，其間在富東邨被數名便衣帶到一輛白色七人車上，指收到舉報指他在網上買賣軍火，並向他展示一些網站及武器圖片，詢問他是否有外國網站帳戶，懷疑他賣軍火，要求他將電話解鎖，但王拒絕。其後警方以涉嫌「宣傳或公布未經批准集結」及「煽惑他人參與非法集結」將他帶返警署調查。但他指保釋時，保釋紙的罪名被改為參與非法集結罪，並用1萬元擔保獲准保釋。

王逸戰指，保釋紙上的罪名是參與未經批准集結，與當初拘捕時的罪名不同。

他指，會面期間有錄影，警方查問約100條問題，當中有提及過街站，以及一些關於社交媒體的問題。他認為，警方覺得他在6.12會擺設街站，會引致騷亂或暴亂，警方刻意等6.12過去才將他釋放。但他指，錄口供及拘捕他時完全沒有提及他參與非法集結，他是保釋時才知道被控非法集結罪。但他指自己只剛離開家門，「行幾步路」就被捕非法集結，指警方完全沒有解釋過。他7月中要到旺角警署報到，暫未知會「踢保」還昰續保。

賢學思政成員黃沅琳今晨在長沙灣警署獲准保釋。（陳永武攝）

另外，今日（13日）凌晨1時許，黃沅琳步出長沙灣警署，她指警方以「宣傳或公布未經批准集結」及「煽惑他人參與非法集結」將她拘捕獲，現以8千元保釋。她指警方由6月11日下午3時將她拘捕，目的是不想她在6.12日擺設街站，散播白色恐怖。她指相信現在的罪名與擺街站關係不大，警方目的純粹是阻止她們擺街站。她指，今次調查的是網絡安全及科技罪案調查科，調查的方向關於她們在社交媒體關於旺角612街站，相信與街站的相關性不大。

警方指，兩人已獲准保釋，須於七月中旬向警方報到。