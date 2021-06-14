油麻地福特野馬與垃圾車相撞　失控直剷銀行　男乘客不治司機被捕

油麻地發生奪命交通意外。今（14日）凌晨4時07分，據報一輛黃色福特野馬5.0（Ford Mustang 5.0） 跑車，沿彌敦道往尖沙咀方向行駛，當駛至北海街交界時，懷疑切線與同樣正切線的垃圾車相撞。野馬跑車撼向垃圾車右邊車身，隨即失控，急速衝前約60米後，剷上左邊行人路，撼毀一個巴士站站牌，再直撞向一間滙豐銀行理財中心的門口梯級位置。滙豐銀行約兩米的樓梯及一個玻璃門損毀。跑車繼而反彈橫亙行車路面。有途人見狀，發現車上男司機男乘客均無反應，立即報案。

消防員接報到場將私家車31歲姓周男司機及同齡姓林男乘客救出，交由救護員送院治理。男司機頭傷清醒，乘客無表面傷勢但昏迷，同被往伊利沙伯醫院救治。林男延至早上7時13分傷重不治，警方列作奪命車禍處理，正調查車禍成因，包括是否牽涉酒後駕駛。