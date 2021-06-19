小海豚汀九灣擱淺　救生員水中圍圈兩小時保護　專家到場救唔返

今（19日）晚上7時許，警方接獲報案，指在汀九灣有一條海豚擱淺，仍然生還。警方遂通知香港海洋公園保育基金人員到場跟進，其後由行動組人員帶往海洋公園檢查，可惜在送往海洋公園的途中，海豚證實不治。

香港政府拯溺員總工會於Facebook發文指，當時救生員發現一條長約1米的大魚在防鯊網外徘徊，未幾更在汀九灣擱淺，上前查探後，始知原來是一條灰色小海豚。救生員多次嘗試把小海豚放回海中，但牠看似迷失方向，亂衝亂撞，更再度擱淺，由於擔心海豚難以生存，遂報警求助。四名救生員亦加班留在泳灘，在水中站着圍成一圈包圍海豚，避免牠再撞傷或擱淺，等待海洋公園專家到場處理。最終救生員在水中站了約2小時，至晚上約9時，專家終到場協助。