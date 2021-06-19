小海豚汀九灣擱淺　救生員水中圍圈兩小時保護　專家到場救唔返

撰文：楊婉婷
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今（19日）晚上7時許，警方接獲報案，指在汀九灣有一條海豚擱淺，仍然生還。警方遂通知香港海洋公園保育基金人員到場跟進，其後由行動組人員帶往海洋公園檢查，可惜在送往海洋公園的途中，海豚證實不治。
香港政府拯溺員總工會於Facebook發文指，當時救生員發現一條長約1米的大魚在防鯊網外徘徊，未幾更在汀九灣擱淺，上前查探後，始知原來是一條灰色小海豚。救生員多次嘗試把小海豚放回海中，但牠看似迷失方向，亂衝亂撞，更再度擱淺，由於擔心海豚難以生存，遂報警求助。四名救生員亦加班留在泳灘，在水中站着圍成一圈包圍海豚，避免牠再撞傷或擱淺，等待海洋公園專家到場處理。最終救生員在水中站了約2小時，至晚上約9時，專家終到場協助。
香港海洋公園保育基金表示，今天接報通知跟進一宗海豚擱淺發現個案，為本年度的第24宗，發現時為活體擱淺。保育基金已即時會合漁農自然護理處、海洋公園獸醫及動物部護理員到場跟進，惟擱淺的海豚在運往海洋公園途中證實死亡。現時未能確定死因。
專家初步檢查後，相信海豚懷疑是熱帶斑海豚，年齡有待確認，身長約1.7米，雌性，擱淺情況屬「第二級-新鮮屍體」。
香港海洋公園保育基金呼籲公眾，若發現懷疑鯨豚、鯊魚及鯆魚擱淺個案，可致電 1823 熱線，並提供發現擱淺的時間、地點、相片，讓行動組能盡快到場跟進。