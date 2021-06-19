筲箕灣義德樓清拆　毗鄰唐樓搖晃冧石屎　居民：驚成幢樓會冧

撰文： 魯嘉裕 陳浩然 陳傲淇 最後更新日期： 2021-06-19 22:14

筲箕灣東大街義德樓近日進行清拆重建工程，惟毗連地盤的一幢逾50年樓齡唐樓，住戶指工程開展後竟感到唐樓出現搖晃，「好似坐巴士咁，擺杯水都會搖」，及後單位內更出現石屎剝落，擔心如工程繼續進行唐樓難抵震盪，「驚佢成幢樓會冧」。《香港01》正向屋宇署查詢事件。

筲箕灣東大街義德樓近日進行清拆重建工程，毗連地盤的唐樓東明樓出現搖晃。（陳浩然攝）

位於筲箕灣東大街的唐樓東明樓，與義德樓地盤僅一牆之隔，住於7樓的居民陳太表示，義德樓最近數日開始使用重型機器進行清拆，於動工時不時會感受到大廈出現恍如坐車般搖晃，「坐喺櫈度好似坐巴士咁，訓喺床度直情暈車浪咁，擺杯水都會搖」。至昨日下午陳太接女兒放學回家後，發現家中牆上一道裂痕變長及加深，女兒正打算行近查看，石屎竟突然剝落露出鋼筋，幸未有傷及女兒。陳太擔心下通知地產中介協助，向地盤了解可否暫停工程，「再震可能成棚（石屎）甩落嚟」。

地盤後來暫停靠近東明樓一邊的工程，但另一邊工程仍繼續，其後有工頭到陳太單位了解，「我話係你哋開工先令我間屋咁樣」，工頭當時指牆上鋼筋出現生銹，但承認其石屎剝落有機會是因地盤工程引致，因此表示稍後會為陳太修補牆壁。陳太指雖然單位是租住，但仍擔心人身安全問題，又指聽聞有其他樓層單位都有出現裂痕，日後如地盤進行打地基等工程，擔心對大廈影響會更大，「我驚佢成幢樓會冧」。陳太又稱暫時未見有政府人員到場調查，希望大廈業主能向相關部門投訴。

位於筲箕灣東大街121至131號的義德樓樓齡達55年，註冊地盤面積約為7,680平方呎，原為一幢8層高的商住大廈，發展商協成行於2018年取得大廈約84%業權後申請強拍，於去年5月公開拍賣中協成行以底價8.04億港元購入義德樓。至於在1969年落成的東明樓樓齡同樣逾50年，樓高7層共有49個單位。

2010年土瓜灣發生唐樓倒塌慘劇

本港過去曾發生唐樓倒塌釀4死2傷慘劇，2010年1月，土瓜灣馬頭圍道一幢55年樓齡、5層高的唐樓，懷疑因地舖工人進行裝修工程期間，影響唐樓主力牆結構，導致唐樓於短時間內倒塌，有住戶走避不及被埋瓦礫下，事件最終造成4人死亡2人受傷。