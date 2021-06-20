西貢斬竹灣開「船P」　26歲男遇溺身亡

撰文：鄧詠中
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西貢有男子游水遇溺失蹤，由蛙人救起，惜送院後不治。今（20日）午1時49分，一名26歲姓麥男子與9男6女乘遊艇出海遊船河，其間在西貢大網仔路斬竹灣對開約200米海面時，船主發現麥男不知所終，懷疑他下水游泳時遇溺失蹤，遂報警求助。水警及消防輪趕赴現場，在附近一帶海面搜索，消防蛙人亦奉召下水搜索，最終發現昏迷的麥男，立即將他救起，並由政府飛行服務隊直升機將他送往東區醫院搶救，惜證實不治。
據悉，警方經初步調查，相信麥男事發時抱同俗稱「牛脷」的救生浮標落水暢泳，其間鬆開浮標後向下沉，其同行友人見狀曾下水搜救無果。據了解，麥男游泳前曾飲酒，警方正調查其遇溺原因。遊艇上其餘15人被送往水警基地協助調查。
另外，涉事遊艇上除了16名乘客外，亦有一名船主及2名船員，由於人數眾多，警方正了解會否違反第599G章《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》，不排除會向有關人士發出定額罰款通知書。
根據資料，政府於4月27日公布新一輪社交距離措施，六類處所可重開，包括屬於派對房間的出租遊艇，但要求所有員工和顧客已接種至少一劑新冠疫苗，以及所有顧客均使用「安心出行」流動應用程式紀錄到訪資料，而上述處所的顧客數目上限須為可容納人數的一半。於網上搜索，可見不少租遊艇的網站列明，客人及船員必須跟隨最新之防疫措施登船及最多上船人數為人數上限之一半，否則需自行承擔相關之法律風險。