警搗破兩個非法收受外圍賭注集團　賭注額逾34億元　23人被捕

撰文： 彭愷欣 蔡正邦 最後更新日期： 2021-06-21 12:55

警方於過去周末(6月19日至20日)展開多個打擊非法賭博集團行動，瓦解兩個本地非法收受外圍賭注集團，初步估計涉案的賭博投注額逾30億港元，行動中檢逾850萬元現金，拘捕23人，涉嫌干犯「收受賭注」、「營辦處所作收手賭注用途」或「經營賭博場所」等罪。警方初步調查，兩個集團主要以現金交收賭款，難以追查資金來源，增加警方調查難度。

警方有組織罪案及三合會調查科總督察許康傑稱，警方於昨日（20日）展開拘捕行動，主要針對新界北收受非法賭注的集團，行動中拘捕18名人士，包括16男2女，年齡介乎23至77歲，當中包括集團主腦及3名骨幹成員，部分被捕人有黑社會背景。行動中警方搜查多個處所，包括天水圍一個私人住宅，被集團用於收受賭注中心，檢取大量證物，包括手寫投注紀錄、850萬的現金、扣留4輛名貴房車、凍結集團控刮的銀行戶口內1,950萬港元等。

許康傑指，警方從大量手寫投注紀錄得知，集團於今年首4個月收取的投注額超過34億港元。該集團運作了約一年，由一名主腦操控，及3名助手協力，角色分別為協助營運收受賭汪中心、會計、收數，另外有大量成員負責招攬賭客。集團在有「賽馬」及「足球賽」的日子收受賭注，主要以現金進行交收，集團主腦利用成員及身邊人的銀行戶口來收受賭款。

灣仔警區搗破另一個非法收受賭注集團，灣仔警區總督察（刑事）何兆東稱，警方根據線報及深調查，較早前鎖定一個本地收受外圍足球及賽馬賭注集團，涉嫌招攬本地賭客及利用內地非法賭博網站「皇冠網」進行外圍「賭波」及「賭馬」投注。 上周六凌晨時份，警方展開拘捕行動，於石澳﹑筲箕灣及油塘拘捕3名集團骨幹成員，分別為一名本地男子及兩名本地女子，年齡介乎28至34歲，涉嫌「非法收受賭注」及「向收受賭注者投注」。同日下午，探員於石峽尾一酒店拘捕兩名姓嚴本地男子，兩人為兄弟關係，年齡分別34歲及47歲，前者為集團主腦，涉嫌「非法收受賭注」及「向收受賭注者投注」，後者則涉嫌「協助罪犯」。

行動中，警方一共檢獲5部手提電話，3部平板電腦，1部手提電腦，約並於電話內發現約17.5萬元港幣現金、730元人民幣、總值約1.1萬港元外幣鈔票，及約230萬港元的懷疑外圍投注紀錄。

根據香港法例第148章《賭博條例》第7及8條，任何人從事非法收受賭注，最高可被判處罰款500萬港元及監禁7年；而向收受賭注者投注亦屬違法，最高可被罰款3萬港元及監禁9個月。