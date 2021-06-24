荃灣路三車意外　25歲運魚車司機送院不治　運雞車司機被捕

撰文：劉定安張家豪黃偉民
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荃灣發生致命車禍。凌晨3時許，一輛的士沿屯門公路落斜落荃灣路，途至近柴灣角熟食中心對開時自炒埋壆，橫亙慢線，的士司機受輕傷自行報案。據了解，的士司機報案期間突然有兩輛貨車從後駛至，其中一輛沿慢線行駛的運雞車，立即抽出鄰線閃避，惟與沿快線行駛的運鮮魚車發生碰撞。
運鮮魚貨車的車頭嚴重變型，司機昏迷被困車內。消防用工具將車頭剪開救出傷者，由救護車急送瑪嘉烈醫院搶救，惟至清晨6時左右證實不治；運鮮魚車乘客亦有受傷，與運雞車司機及的士司機，分別由救護車送到仁濟醫院治理。
警方封閉由屯門公路落荃灣路的出口，以便進行調查。據知，兩貨車相撞時，亦有撞及的士。而事發時兩貨車上均無載貨。
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警方指凌晨3時44分，一名38歲姓馮男子駕駛的士、25歲姓陳男子駕駛中型貨車及一名60歲姓陳男子駕駛輕型貨車，沿荃灣路往九龍方向行駛，期間該輛的士據報失控撞向石壆，後方的中型貨車與輕型貨車相撞。
該名中型貨車司機被困車內，由消防員救出。他身體多處受傷，昏迷被送往瑪嘉烈醫院救治，於凌晨5時11分被證實死亡。該名的士司機、一名31歲中型貨車女乘客及一名60歲輕型貨車姓甘男乘客受傷，清醒被送往仁濟醫院治理。
該名輕型貨車司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕，現正被扣留調查。新界南總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。任何人如目睹意外發生經過或有任何相關資料提供，請致電3661 1346或3661 1300與調查人員聯絡。