荃灣路三車意外　25歲運魚車司機送院不治　運雞車司機被捕

荃灣發生致命車禍。凌晨3時許，一輛的士沿屯門公路落斜落荃灣路，途至近柴灣角熟食中心對開時自炒埋壆，橫亙慢線，的士司機受輕傷自行報案。據了解，的士司機報案期間突然有兩輛貨車從後駛至，其中一輛沿慢線行駛的運雞車，立即抽出鄰線閃避，惟與沿快線行駛的運鮮魚車發生碰撞。

運鮮魚貨車的車頭嚴重變型，司機昏迷被困車內。消防用工具將車頭剪開救出傷者，由救護車急送瑪嘉烈醫院搶救，惟至清晨6時左右證實不治；運鮮魚車乘客亦有受傷，與運雞車司機及的士司機，分別由救護車送到仁濟醫院治理。

警方封閉由屯門公路落荃灣路的出口，以便進行調查。據知，兩貨車相撞時，亦有撞及的士。而事發時兩貨車上均無載貨。