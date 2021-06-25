海關搗破售賣冒牌藥物集團　檢獲400萬元貨物　拘9男女

撰文： 鄧栢良 黃偉民 最後更新日期： 2021-06-25 13:45

近日，海關搗破一個售賣冒牌藥物的集團，並搜查該集團位於尖沙咀商廈的寫字樓及倉庫及3間藥店。行動中檢獲11萬粒冒牌藥物，總值約400萬元，並拘捕9名男女。海關調查發現，該批冒牌藥物以正價貨品的6至7成價錢售賣，現已抽取樣本交予政府化驗所化驗，以確認水銀及鉛有否超標。

海關版權及商標一般調查組指揮官曾建邦交代案情。（黃偉民攝）

海關版權及商標一般調查組指揮官曾建邦交代案情指，海關早前接獲舉報，指市面有藥店售賣冒牌藥物。海關經深入調查，發現有集團分銷及售賣冒牌藥物，遂於6月23日展開執法活動，打擊售賣冒牌藥物的活動。人員當日搗破該集團位於尖沙咀一座商業大廈的儲存倉庫，並檢獲11萬粒、重1.5公斤的冒牌藥物，當中包括受管制藥物，市價約400萬港元，並拘捕儲存倉庫的47歲男負責人。

人員隨後亦搜查該集團在同一座大廈的寫字樓，檢獲一批文件，並拘捕57歲男職員及38歲女職員。為打擊該集團的銷售網絡，海關人員同日突擊搜查3間分別位於長沙灣、旺角及九龍城的藥店，再檢獲200粒及1.5公斤的冒牌藥物，再拘捕6名男子，包括4名藥店負責人及2名店員，年齡介乎30至53歲。所有被捕人士現正保釋候查，案件仍在調查中。

第一款冒牌藥物是用作治療與血液疾病有關的藥物，真貨包裝盒上印有藥物儲存溫度的有中英雙語說明及香港註冊藥物編號，但冒牌的包裝盒上有關儲存溫度的說明只有英文。（黃偉民攝）

記者會上，曾建邦示範如何分辨藥物的真偽。第一款冒牌藥物是用作治療與血液疾病有關的藥物，真貨包裝盒上印有藥物儲存溫度的有中英雙語說明及香港註冊藥物編號，但冒牌的包裝盒上有關儲存溫度的說明只有英文，且沒有印上香港註冊藥物編號。而打關包裝盒後會發現真貨的樽蓋條紋較為幼細，而冒牌的樽蓋條紋較粗及疏。

第二款冒牌藥物是鈣質補充劑，冒牌貨的盒面印上製造日期為2018年。然而海關與商標持有人確認後，得知2006年已停止生制該款藥物，故現時市面上基本上不會出現2006年以後由該商標持有人藥廠出產的藥物。

冒牌藥物以正價貨品6至7成價錢售賣

海關指，今次檢獲的冒牌藥物，以正價貨物的6至7成價錢售賣，而檢獲冒牌藥物的數量及種類相對較少，所以冒牌藥物未有大量流出市面。人員已抽取樣本交予政府化驗所化驗，以確認水銀及鉛有否超標。由於涉案藥物均不是普通醫治傷風感冒的藥物，而是專治某種疾病，故相信市民不會貪便宜而故意購買冒牌藥物。海關暫時未能確認冒牌藥物的來源地，而藥物來源地亦是調查的方向。

海關相信今次行動已成功瓦解一個分銷及售賣冒牌藥物的集團，海關會繼續加強執法，以及與商標持有人及其他政府部門保持聯絡，繼續監察市場及冒牌藥物的活動。

而根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。根據《藥劑業及毒藥條例》，任何人未有按照條文的規定而管有毒藥表第1部所列任何毒藥，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁2年。