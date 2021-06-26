警打擊油尖區非法代客泊車　發112張牛肉乾拘一男

撰文： 魯嘉裕 陳傲淇 余睿菁 最後更新日期： 2021-06-26 23:36

警方打擊油尖區非法代客泊車，今日（26日）拘捕一名38歲男子，並發出112張定額罰款通知書。油尖警區反三合會行動組第一隊督察莊德謙表示，油尖警區今年2月起展開代號「融號者」打撃區內非法代客泊車的行動，拘捕26名活躍於油尖警區的代客泊車檔成員，但及後有代客泊車檔成員繼續鋌而走險，私有化咪錶泊車位，又有人向司機收取代客泊車費後，未有為其繳交咪錶費。

行動中警方檢獲一個泊車檔檔頭，9條車匙及數簿。（陳傲淇攝）

油尖警區反三合會行動組聯同西九龍機動部隊，展開新一輪「融號者」行動，今日（26日）於油麻地拘捕一名38歲姓張男子涉嫌盜竊，檢獲一個泊車檔檔頭、9條車匙及數簿。警方於行動中亦向涉嫌違反或無遵守交通規例車輛，發出112張定額罰款通知書。莊德謙指案中代客泊車檔收取每名客人約500元費用，手法包括會以雪糕桶、障礙物或「人肉」以身體阻擋泊車位。

莊德謙稱警方對相關違法及影響民生的行為一直關注，油尖警區會繼續採取行動，務求令大眾可自由使用咪錶泊車位，及取締區內非法代客泊車活動。莊德謙又重申，光顧非法泊車，車輛有機會因無繳付泊車費用被票控，及違反車輛保險條款，亦會助長非法活動。