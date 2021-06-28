元朗清朝建築「同益棧」旁　逾百年歷史空置石屋冧露台　幸無人傷

撰文： 楊婉婷 楊嘉朗 最後更新日期： 2021-06-28 17:51

天文台今日（28日）在7個多小時內，先後發出黃、紅、黑色暴雨警告信號，多區接獲山泥傾瀉及塌樹報告。下午天氣開始好轉時，位於元朗舊墟利益街的百年石屋疑受早前天雨影響，二樓的露台倒塌，石塊從天而降，傳出巨響，幸當時無人途經上址，未釀傷亡。警方到場封鎖現場，並通知業主，以及屋宇署等部門跟進。

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事發於下午2時許，利益街一棟兩層高的石屋，其位於二樓的露台倒塌，一條長逾米的石條及碎片飛墮至行人路上，幸未擊中途人。有人聞巨響後發現事件，並報警求助。警方到場後封鎖石屋對開位置，並聯絡業主、屋宇署等到場處理事件。《香港01》正就事件向屋宇署查詢。

姓李業主接獲通知後，趕至現場了解事件，他指石屋有逾百年歷史，但已丟空約40年。他又表示，該石屋並未被古物古蹟辦事處列為歷史建築，但相隔兩間屋的「同益棧」則是一級歷史建築。由於其石屋已空置多年，他於3年前申請拆卸及重建，惟政府部門以旁邊是古蹟為由而拖延，「佢唔係話唔拆得，話要同我商量、同我研究。」至今仍未獲回覆。

相距兩屋的「同益棧」為香港現存唯一清代客棧，於2010年5月17日確定為一級歷史建築。（楊嘉朗攝）

「同益棧」位於元朗舊墟利益街20號A及21號，為香港現存唯一清代客棧，於2010年5月17日確定為一級歷史建築。翻查資料，「同益棧」樓高兩層，在1898年中英雙方簽訂《展拓界址專條》前已開業，是香港的第一家客棧，至1915起改為住宅用途， 現時建築物已經空置。