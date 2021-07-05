扮問途人時間搶手機　箍頸劫的士司機　4童黨被捕最細13歲

撰文： 楊婉婷 楊嘉朗 陳浩然 最後更新日期： 2021-07-05 22:23

4名年僅13至14歲的男童，涉嫌一日內干犯2宗行劫及搶劫案被捕。首案發生於昨（4日）凌晨，少年賊於葵涌藉詞向男途人問時間，趁對方拿起手機查看時間時，即搶去其手機。至晚上11時許，馬鞍山亦有年紀相若小賊箍頸襲擊及打劫的士司機。兩案被劫去的財物合共約12,800元。警方經調查後，相信兩案疑由同一夥人所為，今日（5日）於葵芳邨拘捕4名男童，並起回部分失物。被捕4人報稱為中一及中二學生，全部有黑社會背景，當中包括涉案頭領。

沙田警區刑事總督察潘岳謙稱，首宗案件發生於昨（4日）凌晨4時許，一名64歲男受害人途經葵芳廣場外行人路時，突然有一名陌生男子走近及詢問時間，受害人遂拿起手中的手機查看時間，詎料陌生男趁其不備，突然搶去他的手機後逃去。受害人欲上前追截，卻被5名同黨阻攔，最終全部人逃去無蹤。該部手機價值約1,200元。

另一案件發生於同日晚上11時許，警方接獲一名71歲姓張的士司機報案，指3名男子分別於荔枝角海麗邨及馬鞍山利安邨上車，並指示他前往烏溪沙村接朋友。當的士到達目的地時，其中一名男乘客突然從後箍頸襲擊他，其餘兩男則趁機搶去其3部共值約1.1萬元的手提電話及600元現金。3人得手後下車往利安邨方向逃去。

兩宗案件合併交由沙田警區重案組跟進。人員展開拘捕行動，於今凌晨3時許在葵芳邨截獲並拘捕4名涉案本地男子，年齡介乎13至14歲，他們報稱是中一及中二學生，於深水埗區讀書，全部人有黑社會背景。被捕人士中包括指示他人行事的人士。警方於疑犯身上起回部分涉案失物，包括3部手機及200元現金。警方正追查其餘失物的下落，並調查他們行劫的目的，包括是否準備將贓物變賣圖利。4名被捕人士現正被扣查，警方不排除有更多人被捕。

警方表示，打擊暴力及搵快錢罪行一向是警隊的首要行動目標之一。警方會繼續透過策略性執法、加強情報搜集及多機構合作模式的教育宣傳工作，以減低青少年涉及罪案的機會。警方亦呼籲，搶劫案屬嚴重罪行，一經定罪可被判處終身監禁，千萬不要以身試法。