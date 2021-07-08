警拘情侶檔賊匪　針對舊式公屋單位　徒手爆門入屋爆竊

撰文： 彭愷欣 鄧栢良 最後更新日期： 2021-07-08 13:13

警方拘捕一對情侶，涉及多宗發生於港島區及九龍區的爆竊案。警方指，被捕男女主要於日間進行犯案，尾隨住客進入舊式公屋大廈，再物色無人在家的單位進行爆竊，過程中他們沒有使用工具入屋，主要是用手穿過鐵閘打開鐵閘鎖，再徒手撞開木門進入屋內搜掠，目標是偷取電話、電腦、金飾、現金等貴重財物，3宗案件涉及的金額達7.3萬元。

秀茂坪警區重案組第2隊高級督察朱婉湉指，秀茂坪警區於5月及6月接獲兩宗爆竊案，均發生於秀茂坪區內的公共屋邨單位，賊人犯案手法相似，警方經深入調查及翻看閉路電視，鎖定了兩名疑犯身份，並執行了埋伏行動，至昨日下午，警方發現其中一名45歲男疑犯於旺角一公共屋邨內徘徊，並進入其中一大廈嘗試犯案無果，男疑犯再前往西灣河一公共屋邨，進入一單位進行爆竊，離開時被於附近埋伏的探員當場拘捕，罪名為遊蕩及入屋犯法，警方於其身上檢獲偷來的電話、平板電腦及一張提款卡，總值約4,000元。

昨晚，警方亦在尖沙咀一酒店內拘捕了一名33歲女同黨，罪名為入屋犯法。秀茂坪警區情報組高級督察陳晴美稱，被捕的兩名疑犯均報稱無業，年齡分別為45歲及33歲，兩人為男女朋友關係，現正被扣查，案件交由秀茂坪警區重案組第2隊跟進。

警方強調，爆竊是非常嚴重的罪行，一經定罪，最高可判監禁14年，市民切勿以身試法。