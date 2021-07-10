裝修工爛賭欠債淪竊匪　涉爆竊4舖偷逾9萬元被捕

撰文： 楊婉婷 陳浩然 陳傲淇 最後更新日期： 2021-07-10 21:06

48歲裝修工沉迷賭博，欠下債務卻無力償還，竟不惜以非法手段取得金錢來還貸，本周三凌晨他與兩名同黨合謀爆竊油麻地一間建築公司地舖，盜走4.3萬元現金，但翌日警方已鎖定其身份，並將他拘捕。警方調查後更發現他與另外3宗油尖區內地舖爆竊案有關。4宗案件涉款共9.3萬元。警方正追緝其餘兩名在逃賊人。

油尖警區刑事調查隊第四隊督察雲天星表示，本周三（7日）凌晨，油麻地區內一間建築公司地舖遭人爆竊，1名賊人以工具撬開捲閘及盜竊，另外2名同黨則在店外徘徊「睇水」。整個爆竊過程歷時約40分鐘，疑犯在店內搜掠有價值物品，偷走4.3萬元現金。同日上午，負責人返回公司後發現被爆竊，遂報警求助。

雲天星指油尖警區刑事部及油麻地分區特遣隊人員接報調查，發現疑犯是深思細密及極度狡猾的罪犯，犯案前一日他將犯案時的工具藏在目標店舖附近一條後巷，犯案後更換身穿的衣物，3人以複雜的路線離開油麻地，以擾亂警方及加重警方調查難度。經警方多方調查後，發現3人在油麻地一間賓館內會合，逗留約一小時後離開，警方相信他們在賓館內分贓。

油尖警區刑事部探員約24小時內鎖定負責進行爆竊的疑犯身份，於洪水橋一公屋單位外拘捕一名48歲本地男子，並檢取他在犯案時身穿的衣物、犯案後更換的衣物，以及犯案工具，包括背囊及電筒。被捕男子報稱任職裝修工人。

根據警方分析，疑犯沉迷賭博，因借貸而欠債纍纍，相信他犯案時為了獲取金錢以償還債務。警方亦發現他與油尖警區另外3宗爆竊案有關，犯案手法雷同，皆是於凌晨時分以工具撬毀地舖鎖頭，然後入內偷取現金，3案涉款共約5萬元現金。被捕男子現正被扣留調查，警方不排除他涉及更多案件。