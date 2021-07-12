大埔奪命火│警列謀殺及縱火案　街坊形容喪生小姊妹乖巧

撰文： 彭愷欣 蔡正邦 黃慧姍 最後更新日期： 2021-07-12 13:00

大埔發生奪命火，居劏房的3母女，包括42歲母親及兩名分別8歲及13歲的女兒葬身火海。今（12日）警員仍在涉事大埔鄉事會坊唐樓「美雲樓」劏房調查，政府化驗所人員亦到場協助。至上午11時48分，警方將案件列作「謀殺」及「縱火」案處理，並拘捕一名與死者母女同居的62歲男子。 附近茶餐廳負責人稱，認識喪命的3母女，形容兩名女童乖巧、乾淨，平時見到面時人會打招呼，對事件感到傷心。

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美雲樓地下一茶餐廳負責人金先生稱，得知3母女於火警中不幸喪生後，心情沉重，因他認識與3母女，稱她們於5、6前已在上址居住，反而沒有見過男傷者出現，平時相遇到時3母女會主動打招呼，金先生形容兩名女童「很乖、衣著普通但乾淨」，而女死者說話口音似是新移民。金先生稱，多年前該對小姊妹在家玩發泡膠飛機時，不慎將飛機跌其位於美雲樓2樓的辦公室簷篷上，由於太難取回飛機，金先生最後於商場買了兩隻新的發泡膠飛機送給兩女童。

街坊對火警議論紛紛，稱火警發生前曾聽到單位傳出爭吵聲，懷疑有人發火。事發於今日凌晨2時許，大埔鄉事會坊唐樓「美雲樓」一劏房內有爭吵及打架聲，未幾便有煙冒出，鄰居劏房戶隨即報警求助。警方及消防接報到場，先是於單位內發現一名男子，他陷入半昏迷狀態送院。數分鐘後，人員再於單位內發現兩名女童及一名婦人，她們3個均已失去知覺，由救護車送往醫院搶救後證實不治。

據了解，3母女與一名62歲姓姚男同居肇事單位，姚男去年年尾才搬入，街坊不知他與母女的關係。消息稱，今日凌晨時分，上址有人因為感情問題有爭執，其後發生火警，3母女被救出時身上同有刀傷，當局懷疑火警有可疑，至今日上午11時48分，警方將案件列作「謀殺」及「縱火」案處理。據悉，姚男被捕。