泰達幣與美元掛鈎具穩定性　海關稱虛擬貨幣日益普及、難追蹤身份

香港海關7月8日採取代號「破幣」的執法行動，瓦解一個懷疑洗黑錢集團，拘捕4名涉案男子。洗黑錢集團以頻繁交易虛擬貨幣「泰達幣」（USDT）及銀行轉帳方式，處理約12億元可疑款項。這是海關首次偵破虛擬貨幣洗黑錢案件，海關形容虛擬貨幣愈來愈普及，而且具隱密性及機動性，吸引更多不法分子使用。



有組織罪案調查科財富調查課監督鄧惠顏（左）、海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍（中）及有組織罪案調查科財富調查第二組指揮官王家俊（右）今日交代案情。（黃偉民攝）

海關有組織罪案調查科財富調查第二組指揮官王家俊表示，涉案洗黑錢集團使用現時主流虛擬貨幣—「泰達幣」（USDT）交易，而「泰達幣」屬於穩定幣。王家俊解釋，穩定幣是具有穩定性的虛擬貨幣，而穩定幣與日常使用法定貨幣相似，意思是發行公司將穩定幣與美元一比一掛鈎，案中的「泰達幣」相等於一美元價值，價格較為穩定。一般而言，以法定貨幣直接轉換虛擬貨幣，成本較高；以穩定幣去轉換虛擬貨幣則成本較低，由於當中省卻兩者之間的中介，手續費較平，故穩定幣成為法定貨幣和虛擬貨幣中間的橋樑。

「穩定幣」的特性：

1. 穩定性：由於與美元一比一掛鈎，幣值波幅較小，方便儲存及避險

2. 隱密性：電子錢包地址及交易資料是由多位字源組成，極難追蹤身份

3. 機動性：可全天候24小時交易，不受交易時段限制，兌換快捷

4. 轉換性：穩定幣成為法定貨幣和虛擬貨幣的橋樑，方便互換



王家俊續指，虛擬貨幣以上4個特性使穩定幣愈來愈普及、受歡迎，但同時亦吸引更多不法分子使用。由於虛擬貨幣交易牽涉發送地址、交易編號及接收地址，然而以上3種資料均由一連串多位字源組成，所以電子錢包的登記人、資金來源及去向等資料，都會被隱藏起來。

因此，海關如何破解已加密的字源去找出背後真正資料，將會是調查的重點及方向，因此海關已尋求部門電腦法證所協助跟進。而海關已掌握涉案洗黑錢集團的3個虛擬貨幣戶口，並發現集團接收8.8億元「泰達幣」後，將當中7.3億元「泰達幣」兌換成法定貨幣，再存入正式銀行體系。

海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍指，海關留意到虛擬貨幣交易量明顯增加，且愈來愈普及。海關會加強與其他執法、監管機構聯繫，密切留意虛擬貨幣發展趨勢，全力打擊以虛擬貨幣洗黑錢的罪行。