八鄉沙埔村三級火　焚毀12間屋　消防：部分鐵皮屋被用作貨倉用途

八鄉沙埔村發生三級火，波及12間村屋。今日（16日）凌晨4時48分，消防接報指，沙埔村近村公所對開，有鐵皮屋起火，消防到場灌救，由於火勢波及鄰近村屋，至清晨5時28分將火警升為三級，6時15分火勢受控。

消防稱，火警涉及12間鐵皮屋，火場面積大約40米乘50米，行動中消防一共疏散10人到安全位置，另外有20人自行疏散，事件中無人受傷，起火原因尚在調查中，初步相信無可疑。而涉事鐵皮屋除了住人，有些被用作貨倉用途，擺放了水喉通等零件。



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今早9時許，仍有消防員在場灑水，令焚毀的雜物降溫，另外亦有電力公司職員在場檢查電錶箱等。現場所見，鐵皮屋被燒塌，屋內擺放的物件化為灰燼。有居民則指，事發時很危急，「有好多好似燒炮仗嘅（聲音）」，其後便有人拍門稱火燭，自己便走火警。據其中一名居民指，受波及的12間屋中，只有6間有人住，其他有一些為倉庫。沙埔村村長黃先生指，今早政府人員已到場協助受影響的居民，稍後有民政署人員為他們安排住屋問題，相信會入住屯門寶田邨。

消防稱於凌晨4點40分收到火警報告，指元朗沙埔村發生火警，消防人員於4時48分到達現場，至5點20分將火警升為三級，行動中出動112名消防人士，動用3條喉及3隊煙帽隊灌救，總共調派31輛消防車、4輛救護車到場。由於涉及的鐵皮屋數量多、距離近，消防需要多些人手去取水源包圍火勢。