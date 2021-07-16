海關檢6部冒牌瘦身儀器　拘7女包括5名美容院東主

海關打擊美容院使用冒牌儀器提供瘦身療程，檢獲6部懷疑冒牌瘦身儀器，市值約21萬港元，行動中有7名女子被捕，包括5名美容院東主。



海關版權及商標一般調查組指揮官曾建邦指，海關早前接獲舉報，指有美容院使用懷疑冒牌儀器向顧客提供瘦身療程。經深入調查及在商標持有人協助下，海關於本周二（14日）採取執法行動，突擊搜查6間分別位於油麻地、尖沙咀、長沙灣、馬鞍山的美容院，檢獲一批懷疑冒牌儀器，及一批宣傳物品。行動中海關拘捕7名女子，包括5名美容院東主及兩名美容師，年齡介乎30至50歲，案件仍在調查中，所有被捕人士現被扣查。海關指，涉事6間美容院有2間為同一集團，另外4間沒有關聯。

冒牌機與正版價錢相差近22倍至67倍

曾建邦稱，正版機的機身背後印有商標持有人的正版商標，冒牌機身沒有任何商標。而其中一部檢獲的冒牌儀器與正版機完全不同，冒牌機只是在機身印有正版機的商標。海關根據調查所得，正版機每部大約為港幣120萬元，而檢獲的冒牌貨售價每部由1.8萬元至5.5萬元不等，價錢相差近22倍至67倍不等。涉事美容院每次提供的瘦身療程為30分鐘，收費每次為400元至700元不等。商標持有人稱，正版儀器每次收費為1000元至1500元不等。