警破售賣假身份證集團　檢73張假證、8張偽造駕駛執照等　拘4男女

警方在屯門亦園村搗破一個售賣偽造身份證犯罪集團，拘捕2男2女，檢獲包括假身份證、偽造駕駛執照，他人回鄉卡等逾90張，當中73張為假身份證，集團以數百元一張兜售。警方初步調查相信，該批假身份證曾被用作申請信用卡戶口、手機月費計劃等，涉及11宗詐騙案，牽涉金額達80萬元。被捕4人，其中一名男子被落案暫控「管有他人身分證」以及「管有危險藥物」。將於明天（16日）提控於沙田裁判法院提堂。



假證質素不高 沒有防偽特徵

新界北總區公眾活動調查隊高級督察陳嘉曦表示，該批虛假身份證的質素不高，並沒有防偽特徵，警方正追查假證來源，不排除有更多人被捕。陳嘉曦稱，情報顯示，近日有人在屯門、元朗區一帶兜售假身份證，經深入調查後，鎖定一個假證犯罪團夥，於昨（15日）凌晨 4時30分，突擊搜查屯門亦園村一單位，並於單位內搜獲搜出73張假身份證、1張屬於他人的身份證、8張僞造駕駛執照及9張屬於他人的回鄉卡。行動中，亦搜獲小量毒品冰毒。

她指，行動中一共拘捕4名本地人士，包括2男2女，年齡介乎25至45歲。他們涉嫌「管有偽造身份證」、「管有他人身份證」及「管有虛假文書」罪，其中一名男子另涉「管有危險藥物」罪被捕，所有被捕人士目前仍被扣查。其中一名男子已被落案暫控「管有他人身分證」以及「管有危險藥物」，明日將於沙田裁判法院提堂。

陳嘉曦說，有理由相信該批虛假身份證曾被用作申請信用卡戶口以及手機月費計劃，涉及11宗詐騙案件，涉案金額達80萬元。

陳嘉曦又指，近年，網上銀行、財務公司、電訊商、電子錢包戶口等申請程序簡化方便。某些機構只須上載身份證相片以及提供電話號碼，就能成功開戶。不法之徒就利用漏洞，嘗試申請戶口以及私人信用卡貸款，疑用作清洗黑錢。

警方呼籲，銀行收到網上開戶申請時，應仔細審核申請，若有懷疑應立刻報案。警方會繼續追查該批假身份證的來源，不排除會拘捕更多人。