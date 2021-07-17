天水圍六旬漢跑步暈倒　一度昏迷送院救治

撰文：林朗天 黃偉民
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今日（17日）上午８時許，一名年約60餘歲男子在天水圍運動場跑步，期間他在跑道轉彎位置突然跌倒，並陷入昏迷。救護員接報到場，將男子送往天水圍醫治救治，之後回復清醒。

有人昏迷
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