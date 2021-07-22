元朗逾300人墮非法放債集團圈套　遭恐嚇淋油追數　警拘63男女

近年本港經濟衰退及失業率高企，不少人陷財困需借貸，卻墮入非法借貸財務公司圈套。近日警方採取代號「熱角」行動，搗破相關非法放債集團，拘捕63人包括非法收債人員、傀儡銀行帳戶持有人等，他們罪名包括以過高利率放債、洗黑錢及刑事毀壞等。案件逾300人中招，他們損失超過2,000萬元。警方指，有不法財務公司的利息高昂，更向借貸人收取隱性手續費，超過法律所容許的60%。不法分子收數時更會向借貸人住所外淋紅油、電話恐嚇及塞匙窿，警方不排除有更多人被捕。



近日警方搗破非法放債集團，拘捕63人包括非法收債人員、傀儡銀行帳戶持有人，他們罪名包括以過高利率放債、洗黑錢及刑事毀壞等。（蔡正邦攝）

有市民陷財困借貸 墮非法借貸財務公司圈套

元朗警區總督察(刑事二) 蔣家駿指，2019年底本港經歷社會事件、受新冠肺炎疫情影響，導致經濟衰退及整體失業率提高。不少市民陷財困需借貸，有債務人因過度借貸，導致用貸款償還貸款，釀成惡性循環。最終因信用額度不足，只能向無牌或非法財務公司借錢。

該類財務公司，用貸款批核標準相對寬鬆以招徠，不過利息極高昂，更向借貸人收取隱性手續費，變相令借貸年利率，超過法律所容許的60%。而當借貸人無力還錢時，不法分子會在借貸人住所貼恐嚇收數信、打電話恐嚇借貸人還錢，更在借貸人住所外淋紅油及塞匙窿。

透過「傀儡戶口」收取借貸人還款

警方發現，該類財務公司通過收取高昂利息及手續費獲利。當借貸人無力償還債項，公司會透過網上平台以「搵快錢」作招徠，利誘年青人從事非法收債工作，每次支付300元至500元不等作為報酬。此外，公司以威迫及抵銷利息作藉口，要求借貸人交出銀行戶口，或透過互聯網誘使他人出售銀行戶口。不法分子會透過「傀儡戶口」收取借貸人還款，從而增加警方調查難度。

警拘63男女 包括財務公司董事、非法收債人員、傀儡銀行帳戶持有人

元朗警區總督察(刑事) 歐陽德指，截至今年7月19日，元朗警區刑事部於全港各區共拘捕61人，包括49男12女，年齡介乎14歲至66歲，3人疑有黑社會背景。被捕人中有30人為非法收債人員、31名傀儡銀行帳戶持有人。同日下午，警方持法庭搜查令突擊搜查旺角一間持牌財務公司，發現該公司涉嫌以超過年息300厘，非法借貸予一名受害人，事主的住所曾被人刑事毀壞。

行動中，警方以過高利率放債、洗黑錢的罪名，再拘捕兩名財務公司的營運經理及執行董事，兩名被捕男女分別32歲及54歲。警方檢獲8.3萬元現金、凍結該公司超過200萬元資產。該財務公司由2019年6月開始營運，批核款項超過港幣2,000萬元，受害貸款人超過300人。

警方指，集團一般借貸利息只顯示為59%，惟財務公司批核貸款的人員，會指示借款人獲貸款後，有人會在財務公司門外或後樓梯，向借款人收取約20%的貸款金額作為介紹費。不法分子要求借款人，在幾個月內還清償貸款，實際年利率遠遠超過法律所容許的60%。

（蔡正邦攝）

去年錄得167宗非法收債案件

元朗警區助理指揮官(刑事) 歐陽肇剛指， 2020年全年錄得167宗非法收債案件，比起2019年全年的104宗案件，去年相關罪案上升幅達到61%。而今年1月至3月錄得80宗相關案件，比2019年同期的50宗案件，升幅達六成。

警方指，今年3月至7月，元朗警區民關係辦公室及軍裝部人員，多次向保安業界人士進行舉辦講座。今次行動，元朗警區一共向區內屋邨的保安人員發出4封警告信及5封讚賞信。警方呼籲，年青人切勿因貪心搵快錢，從事非法收債或賣戶口活動。而有人出售戶口亦可能干犯香港法例第455章 《有組織及嚴重罪行條例》25條洗黑錢罪，一經定罪最高可被判500萬及監禁14年。