元朗警方瓦解車內盜竊集團　拘4男2女涉案16宗

元朗警區人員瓦解一個車內盜竊集團，昨(22日)下午4時突擊搜查元朗高甫村一個貨倉，拘捕4男2女，起出部分贓物。被捕男女包括本地、巴基斯坦裔及印尼裔等，他們涉嫌干犯「外出時備有盜竊工具」、「處理贓物」、「車內盜竊」。警方稱，該集團主要針對停泊街頭的車輛，犯案手法是打爆車窗玻璃盜去車內財物，再利用電動滑板車搬運贓物，集團涉案16宗，損失總計16萬。



+ 3

元朗警區總督察（刑事）戴玉麟表示，本月元朗區內的車內盜竊案件有上升趨勢，警方透過情報分析，成功鎖定一個車內盜竊集團，相信集團會針對一些在街頭的車輛，打爆車窗玻璃後，再盜去車內貴重財物，例如現金、八達通、電話、食物以及汽車零件等，甚至拆去車頭泵把、輪呔。然後利用電動滑板車，三輪車，單車，穿梭犯案現場及搬運贓物。集團涉及16宗同類案件，損失金額總計16萬3千元。

戴玉麟指，行動中一共拘捕4男2女，年齡介乎25至51歲，其中3名為巴基斯坦籍男子，1名本地男子、1名印尼籍女子及1名持雙程證的內地女子。他們分別報稱無業及運輸工人，仍被扣查中。警方於貨場起回部份贓物，例如食物、汽車零件、泵把和輪呔等，以及犯人搬運贓物時所用的電動滑板車，電動三輪車，單車。稍後不排除有更多人被捕。

元朗分區助理指揮官總督察（行動）徐少民呼籲，車主應避免將車輛泊在偏僻的地方，建議泊在有保安的車場，又提醒車主避免將貴重物品放在車上，並確保門窗鎖好。警方重申，盗竊屬嚴重罪行，最高可被判監10年。