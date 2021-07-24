「一隻1400$」 元朗生果檔懷疑非法售賣鸚鵡　女檔主﹕咁大整蠱

光天化日下，三頭可愛鸚鵡成搖錢樹任意買賣！元朗阜財街一個生果檔被指非法出售鸚鵡，舖頭對面擺放鳥籠，籠上有兩頭鸚鵡，籠內亦有一頭，籠頂放有一個發泡膠板寫上「想賣(買)一隻1400$」的字句。

女檔主阿娟接受訪問時聲稱，其南亞裔丈夫昨日（23日）從朋友手中取來鸚鵡，暫放店內，不知何人將寫有價錢的發泡膠板放在籠頂，又自稱不會中文，直言「咁大整蠱」。



生果檔對面放有雀籠，有三頭雞尾鸚鵡，並擺放一個發泡膠標明售價。(網上圖片)

有網民懷疑有人非法買賣動物，昨晚將相片上載Facebook群組「香港突發事故報料區」，隨即成為熱話，有人質疑該批鸚鵡的來歷，不排除有人捕捉走失雀鳥，或是領養回來的雀鳥，「我覺得佢係令啲走失鳥去賣」，「佢好似成日喺Facebook鳥谷出現問人領養跟住傳頭就賣!」

有網民不滿，表示已透過政府「1823」手機程式舉報。根據網民上載的相片，其中一張相拍到一名南亞裔男子，被指是檔主。

女檔主﹕唔知邊個咁大整蠱

《香港01》記者今午到阜財街了解，生果檔繼續營業，但未見該男檔主，亦未見有鸚鵡出售，生果檔內有兩名女子開工，被問到網上盛傳該檔買賣鸚鵡，二人均表示不知道。

下午4時許，生果檔女檔主阿娟接受訪問，她聲稱南亞裔丈夫昨日在屯門西鐵站向移民的朋友取得鸚鵡，並將鸚鵡暫放在檔口外，「我先生好鍾意養，向屋企養」，間中丈夫亦會帶其他雀鳥到店內。對於今次被指控賣雀，阿娟指不知為何有人拍照及放上Facebook，「又話呢度賣雀，又話擺埋牌」，她聲稱不會看中文，不清楚是什麼人將寫有價錢的發泡膠板放在鳥籠上，「都唔知邊個咁大整蠱」。她又指，昨晚10時，十多名食環署人員到場，指接獲多人投訴稱上址賣雀，最終僅作口頭投訴。

生果檔今日不見有鸚鵡出售。(翁鈺輝攝)

食環署回覆查詢指，近日並無接獲上述店舖售賣雀鳥的投訴。根據記錄，署方人員昨晚在上址一帶作例行巡查時，發現該店舖外放有兩隻雀鳥，店舖負責人表示雀鳥屬其飼養的寵物，並非作售賣用途。雖然如此，署方人員已警告該店舖負責人不得進行無牌販賣活動，否則可被檢控。署方人員今日再到該店舖覆查，並無發現店舖外放置雀鳥。食環署會繼續留意上址情況及採取適當行動。

鸚鵡專家王小姐表示，看過網上圖片，該批鸚鵡為「雞尾」品種，台灣稱為「玄鳳」或「太陽鳥」，售價約1000港元以下，她懷疑部分鸚鵡剪了羽毛，所以放在雀籠上，但隨街擺放，倘遇上野貓會對鸚鵡造成威脅。她表示，由於移民或其他原因，網上有不少棄養鸚鵡的帖文，希望找人領養，不排除有人領養鸚鵡轉售圖利。

根據香港法例第 139B 章《公眾衞生（動物及禽鳥）（動物售賣商）規例》規範：任何人士如果經營動物買賣，必須要領有由漁農自然護理署簽發的動物售賣商牌照，違者可被罰10萬元。