海關利用光譜分析器破3宗巨額毒品案　檢2.3億元毒品

香港海關本月12日至24日採取連串反毒品行動，分別從空運貨物、海運貨物渠道與及於市內破獲3宗大型毒品案件，檢獲市值逾2.3億元的懷疑毒品。販毒集團在墨西哥入口牛油果油藏約145公斤懷疑液態冰毒；將約72公斤懷疑可卡因混入瑪卡粉、蛋黃果粉。另外有約61公斤懷疑海洛英偽裝米粉調味包，從泰國海路來港。

3宗毒品案均由黑幫操縱，海關形容毒販「不惜工本、極盡心思」，在大批貨物中藏少量毒品，企圖掩人耳目。海關3年前開始利用光譜分析器辨識海洛英、冰毒及可卡因，強調「搵到毒品易如反掌。」



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海關毒品調查科高級監督李錦榮表示，海關過去兩星期即7月12至24日，在市內、空運貨物及海運貨物破獲3宗特大毒品案，檢獲共重278公斤、市值超過2.3億元毒品。

3宗案件均是入口貨物，全部疑由黑幫操縱本地販毒集團所為。第一宗在市內偵破的案件，是7月12日毒品調查科在火炭一個工業大廈內發現毒品儲存中心，於172箱健康食品內，檢獲72公斤懷疑可卡因，市值約8500萬元。

海關毒品調查科毒品調查第一組指揮官陳紹裘講解案情，指與海外執法機關交流情報，得悉一批可卡因早前流入香港。他形容販毒分子為減低被執法人員截查的機會，收藏毒品手法「不惜工本。極盡心思」，將混入大量正常貨物，172箱健康食品內有6865樽瑪卡粉、蛋黃果粉及奇亞籽，當中只得180樽馬卡粉及蛋黃果粉內藏懷疑毒品，佔總貨量2.6%。

他解釋藏有毒品的樽面包裝紙張貼得較低和顏色不均，以遮掩藏在底部的毒品，又方便在大批貨中尋找。另外由於毒品有較大酸味，所以樽蓋較緊。他指出今次搜出的3種食用品品牌沒在港流通，只與一秘魯品牌極為相似，相信毒販借以模仿。毒販將毒品混入馬卡粉及蛋黃果粉，需要程序抽取毒品，包括加入化學品、混合、最後用離心機分離毒品及食用品。

海關人員於7月15日在沙田拘捕一名43歲懷疑涉案男司機。案件仍在調查中，被捕男子現正被保釋侯查。

3宗入口貨物巨額毒品案 由黑幫操縱

另外海關破獲過去20年來，最大宗空運貨物冰毒販運案件。7月20日在機場破獲一個由墨西哥入口的空運貨物，在288支牛油果油內，找到145公斤懷疑液態冰毒，市值港幣8000萬元，拘捕一名本地男子。

海關毒品調查科機場調查組指揮官劉良智講解案情，指利用空運貨物清關系統，考慮到墨西哥是高風險毒品輸出國家之一，加上空運提單地址與實際不符，所以揀選一批報稱載有1500公斤牛油果油的貨物。海關人員在7月20日詳細檢查146箱、共876支牛油果油時，發現貨物分5層疊起，頂層有26箱，另外4層有30箱。人員搬起第一層後發現中間內圍每層有12箱貨，顏色與外圍不同，於是抽出該48箱檢查，發現箱內6支牛油果油，都有打開痕跡。人員利用強光照射，發現每樽樽底都有沉澱物，即共288支牛油果油中疑藏液態冰毒，約重145公斤，市值約8000萬元。海關正調查毒品流向，昨日（24日）在青衣拘捕一名60歲男子貨車司機，案件仍調查，不排除更多人被捕。

上周四（7月22日）港口及海域科破獲20年來最大宗海洛英販運案，在葵涌碼頭截獲由泰國入口的海運貨物，在12箱報稱食物的紙箱內，檢獲61公斤懷疑海洛英毒品，市值港幣6600萬元。海關拘捕2名本地男子及1名本地女子，包括收貨公司東主，年齡介乎31至42歲，暫控一項企圖販運危險藥物，明天（26日）在屯門裁判法院提堂。

陳紹裘表示泰國是高風險毒品輸出國家之一，加上收貨公司今年年初才成立，所以揀選這批報稱零食的海運貨物作檢查。人員在其中12箱發現即食米粉，每袋米粉內只有一包調味粉，一邊開口曾打開再重新封上。調味粉實質為懷疑海洛英，共重約61公斤。

海關調查相信收貨公司利用幾重物流掩飾，最後鎖定葵涌一個工業大廈單位，發現有2男1女收貨並搬貨入內，於是採取行動，又在單位內檢殺疑似毒品包裝工具。

利用光譜分析器辨識毒品

李錦榮指毒販花盡心思，但現今科技下毒品無所遁形。海關3年前開始利用光譜分析器辨識海洛英、冰毒及可卡因，形容「搵到毒品真身可以話係易如反掌。」海關根據風險管理、情報分析與其他機關作情報交流，2021年至今日為止已成功破獲15宗超過1000萬元的大型毒品案。

本年1月至7月，香港海關共檢1.4噸毒品，較去年同期升兩成，檢獲最多的是可卡因，共440公斤；另有290公斤冰毒及130公斤海洛英。李稱雖然毒販不時轉換模式及渠道，但香港海關會調整調查策略。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

海關呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。此外，市民亦要避免將個人資料或地址交予他人以作收取郵包或貨物用途。市民可致電海關二十四小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑販毒活動。