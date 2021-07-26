上水婦疑揮自製鐵釘「狼牙棒」趕狗　涉嫌殘酷對待動物被捕

上水天平山村發生懷疑虐待狗隻事件。過去數個月，有狗主發現上址一名婦人帶狗散步時，揮動手中一支以數枚鐵釘及木條製成的「狼牙棒」，驅趕其放養的狗隻，又曾向其狗隻淋潑可疑液體。狗主更指部分狗隻身上有傷，懷疑被虐待所致，遂報警求助。警方接獲報案後，今日下午聯同愛護動物協會督察到上址調查事件，晚上拘捕一名69歲婦人涉嫌殘酷對待動物。



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天平山村村民周先生表示，自己放養了6隻狗隻，其中4隻有晶片。過去數個月，他發現其狗隻身上有可疑傷痕，懷疑是村內一名婦人所為。根據他提供的影片可見，一名帶狗散步的婦人揮舞頂端插有鐵釘的木棒，驅趕在小路的狗隻，其間狗隻不斷吠叫；亦有影片顯示婦人手持膠樽，向隔着鐵絲網吠叫的狗淋潑可疑液體。周先生亦發現婦人所住的村屋門前擺放了該支木棒。他懷疑有人虐狗，遂於今日（26日）報警求助。

有女村民則指，數個月前已有人曾拍攝到婦人揮棍趕狗，她認為行徑不好，「係一條生命。（婦人）好唔滿意，都唔可以咁對佢。」她指懷疑被虐的狗隻有人飼養，並非流浪狗，又指牠們十分乖巧，會坐着等人餵食，亦不曾攻擊她的狗隻。

下午3時許，警方聯同愛協督察到上址調查。據了解，愛協督察與狗主初步檢查狗隻，未見明顯傷口或流血的地方，而身上的舊傷口已癒合。愛協未有檢走任何狗隻。

警方表示，今日（26日）下午約2時接獲一名60歲男子報案，指上水天平山村懷疑有流浪狗被虐待。人員接報到場，初步調查相信一名女子早前於上址手持木棍向一群狗隻揮舞，遂拘捕該名69歲姓趙女子，涉嫌殘酷對待動物，案件交由大埔警區動物罪案警察專隊（刑事調查隊第六隊）調查。案件中暫未有發現受傷狗隻。被捕女子現正被扣留調查。