元朗大棠路輕貨撞男子　昏迷送院

撰文：蔡正邦
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今（28日）中午12時許，警方接報一名男子在元朗大棠路一牌坊對開，被一輛輕型貨車撞倒。事主昏迷不醒，幸仍有呼吸脈搏，救護員趕至將其送院搶救，警方正調查事件。

交通意外
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