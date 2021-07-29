圖以玫瑰水魚目混珠　海關檢值5800萬液態K仔拘6人　3人為初中生

香港海關前日（27日）在機場檢獲136瓶，共重約110公斤（俗稱K仔）的懷疑液態氯胺酮，每瓶載有約800克懷疑液態氯胺酮，估計市值共約5,800萬元。涉案的懷疑液態氯胺酮報稱是用作護膚品的玫瑰水，企圖蒙混過關，惟海關發現有異，經調查後最終拘捕6名涉案男女，年紀最輕的年僅13歲，當中5人均未成年，3人是初中男女生。據了解，有人招認收了報酬，擔當運送角色。



海關空運貨物資料研究組署理助理監督鄭偉信指，海關人員在本月27日進行風險評估，抽查空運貨物過程中，發現55箱由巴基斯坦卡拉奇入口的玫瑰水可疑，認為從這地入貨情況並不常見，所以引起海關人員的懷疑，並作進一步檢驗。其後透過X光機檢驗時，發現部分液體的密度及顏色有異樣。海關遂開箱查驗，發現儘管大部分液體皆透明，惟少部分液體略帶黃色，瓶口呈現白色晶體，經海關儀器進一步分析後，初步證實在659瓶液體中，其中136瓶液體對氯胺酮呈陽性反應。

被捕6人最細13歲 包括3名男女初中生

海關毒品調查科機場調查課監督李文樂指，毒品調查科經貨物資料研究組分析後接手調查案件，先拘捕了34歲的報稱運輸司機的收貨男子，再以監控派遞方式跟進，在昨日（28）於秀茂坪區拘捕2名13及14歲男童和葵涌區拘捕3名16及17歲青少年男女。李形容本次案件手法罕見，初步相信涉案5名男童及青少年扮演運送角色，案件仍在調查中。據悉，有人承認收取金錢負責運送毒品。

海關呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。此外，市民亦要避免將個人資料或地址交予他人以作收取郵包或貨物用途。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款5百萬元及終身監禁。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑販毒活動。