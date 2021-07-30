七人車違例遇查逃走撞警車　揭車藏武器6人被捕　包括兩15歲少年

七人車遇截查逃走期間與警車相撞，被揭車上藏有利刀，司機及車上乘客共6人被捕。事發於今（30日）下午5時許，一輛七人車沿大角咀福利街而行，其間巡經的警車發現七人車違反交通規例，遂上前截查，惟七人車未有按指示停車，更加速駛離現場，警方見狀駕車尾隨追截。

兩車展開追逐戰，當駛至約300米外的聚魚道近通洲街天橋橋底時，兩車發生碰撞，警車左邊車身被撞凹，七人車則直撞向路邊欄杆。警員截查七人車上6人，搜車後發現車上藏有利刀。七人車男司機及車上5名男乘客全部被捕，他們全部受輕傷；而駕駛警車的男警亦告手部受傷，全部人由救護車送院治理。



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警方表示，事發時西九龍總區交通部人員巡經大角咀福利街附近，發現涉案私家車未有依照交通指示牌行駛，遂指示其停車，惟該車往南昌街方向逃去。人員展開追截，期間該車撞向一輛警車及撞毀鐵欄，其後於通州街與聚魚道交界被截停。

警方在涉案私家車內檢獲8支膠棍，經初步調查後，該車姓李（18歲）男司機涉嫌「狂亂駕駛」、「藏有攻擊性武器」、「在沒有第三者保險下駕駛」及「無牌駕駛」被捕；車上5名男乘客（15至25歲），則涉「藏有攻擊性武器」被捕，當中兩名人士均為15歲，分別姓曾及姓曹。事件中，1名男警手部受傷；6名被捕人士全部報稱手、腳疼痛，分別被送往明愛醫院及瑪嘉烈醫院治理。案件交由深水埗警區反三合會行動組跟進。