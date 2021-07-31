命懸一線　唐狗誤闖粉嶺公路被困　義工聯同警方合力拯救

今日（31日）上午9時許，一頭黑色唐狗誤闖粉嶺公路往九龍方向，大批汽車高速駛過，嚇得唐狗瑟縮路壆，狀甚可憐。途經人士擔心牠安危，遂報警求助。警方到場在南華莆對開路段發現該唐狗，當時牠躲在快線路壆邊，疑進退不得。由於現場車輛多，車速快，尤其大車轟隆駛過，更令唐狗表現驚慌。警方擔心牠受驚亂過馬路受傷，於是封閉四線救狗，唐狗最終跑往康樂園橋底草叢，其後失去蹤影。



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至下午1時許，有駕駛人士行經上水往康樂園方向的粉嶺公路，再度發現該隻黑色唐狗在公路旁亂竄，遂通知妻子代為求助。義工組織「浪浪協進會」義工潘先生接獲求助電話，隨即在大埔駕車趕抵現場，幸於上址尋獲唐狗。牠狀甚驚慌，發現手持捕狗網而來的潘先生時，立即拔足狂奔。雙方在公路側追逐近1公里，惜仍未能捕獲唐狗，潘只好報警求助。

兩輛警車在接報後約8分鐘已趕至現場，封鎖部分行車線，並將警車停在靠近唐狗的位置。車上警員手持掃把下車，合力攔阻唐狗，以防牠走脫，最終成功將牠捕獲，「要靠警方攔狗，如果唔係追到天腳底都追唔到」。潘將唐狗放入狗籠內，掃瞄晶片及向漁護署查詢，初步證實是一頭名為「黑仔」的10歲雄性唐狗，但已無法與登記的狗主取得聯絡。

黑仔暫時由浪浪協進會照顧。由於牠奔跑時一拐一拐，未知是新傷抑或舊患，稍後將安排牠接受獸醫檢查。義工亦會觀察黑仔的性格，以了解牠是否適合領養。潘呼籲，如果狗主或任何人認識黑仔，可與他聯絡。

警方封閉粉嶺公路往九龍方向救狗。（網上圖片）

事件在網上引起熱話，不少人上載警方封閉粉嶺公路的圖片，只見三輛警車停在四線上，後面是停下來的長長車龍。有網民認同警方封路救狗:「你既（嘅）時間就好寶費，動物既生命就唔寶貴既？！！」，亦有網民認為封路導致大塞車，造成擾民。