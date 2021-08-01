21歲失蹤女子李盈　被發現在中大宿舍墮崖亡

昨晚11時許，21歲女子李盈向胞姊及好友發出「死亡短訊」，聲稱想到工廠跳樓自殺，其胞姊及好友聞言大驚，擔心她做出傻事，先後報警求助，警方調查得知，其家人指她於上周三（28日）在中大和聲書院大樓露面後便告失蹤，警方翻查閉路電視，李女於昨凌晨5時許曾在和聲書院出現過，之後便不知所終，懷疑她身處中大機會極高，召來消防協助搜救。



今（1日）凌晨2時許，消防發現和聲書院對下山崖有一具人形物體，礙於現場地勢陡峭，消防高空拯救專隊游繩而下約40米深山崖，證實女事主已無氣息，明顯死亡，至早上7時許，屍體被吊上書院大樓平台，警方在死者身上檢獲遺書，證實是失蹤女子李盈。

據知，李女為中大學生，居住在顧鐵華費肇芬伉儷樓宿舍，患有情緒病。警方事後到其曾入住宿舍單位調查，發現窗口打開，相信她推開窗躍下墮崖身亡，初步相信案件無可疑。

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消防高空拯救專隊人員吊上一具屍體。（陳永武攝）