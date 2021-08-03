大潭郊野公園有野豬疑遭人利器攻擊　漁護署：會監察受傷野豬情況

大潭郊野公園有野豬疑遭人用利器攻擊，臀部受傷鮮血湧出。《香港01》接獲讀者報料指，上周五（7月30日）傍晚時分，大潭郊野公園衛奕信徑1段近陽明山莊有一隻野豬臀部受傷流血，傷口懷疑由利器造成，據目擊者指，當時現場有一名身穿迷彩服的中年男子，手持一把類似矛的武器。

漁護署發言人指，上月30日接獲市民報告指在查詢所指地點，發現一頭大腿受傷的野豬。署方根據相片及相關資料作初步評估，認為該野豬傷勢並不嚴重，由於個案所涉及的為野生動物，署方一般不會主動介入提供治療，但署方會繼續監察受傷野豬的情況，如有需要，會作出相應行動。



讀者報料指，上周五一名外籍女子於衛奕信徑1段行山時，聽到附近有動物叫聲，於是上前查看，發現有一隻野豬臀部有傷口，解血不斷湧出，整隻左腿染滿血。據該名外籍女子指，當時有一名身穿迷彩服、身高5尺5寸、深色皮膚的中年男子手持一把類似矛的武器，頭部有尖銳的利器，男子正離開現場，未知野豬是否被該名男子攻擊。

有研究野豬的學者昨日（2日）往大潭郊野公園尋找受傷的野豬，並於下午5時許在衛奕信徑1段一山坡位置尋獲牠，學者指，野豬傷口位置的開始腐爛，「傷口乒乓波咁大，冇咗一忽肉。」學者指，傷害野豬的人士行為非常殘忍，現時野豬需要緊急救援，「佢畀人襲擊，依家好驚。」對於漁護署指，個案涉及的為野生動物，署方一般不會主動介入提供治療，學者認為此做法不人道，「是有道理，但無天理。」

漁護署：初步評估野豬傷勢並不嚴重

漁護署發言人指，上月30日接獲市民報告指在查詢所指地點，發現一頭大腿受傷的野豬。署方根據相片及相關資料作初步評估，認為該野豬傷勢並不嚴重，由於個案所涉及的為野生動物，署方一般不會主動介入提供治療，但署方會繼續監察受傷野豬的情況，如有需要，會作出相應行動。

署方續指，收到市民舉報指有人蓄意傷害野豬時，會作出調查。問及過去一年署方有否收到野豬被襲擊報告，署方回應指，調查的相關舉報中，沒有證據顯示有野豬遭人攻擊受傷。野生動物互相打鬥或覓食時遇到意外而受傷的情況並不罕見，市民如見到野生動物受傷並無法自行返回棲息地，或有人蓄意傷害野生動物，應立即報警或向漁護署求助。

政府一直重視保障動物福利，並關注殘酷對待動物的個案。根據《防止殘酷對待動物條例》（第169章），任何人如殘酷對待任何動物，不合理地作出或不作出某種作為而導致任何動物受到任何不必要的痛苦，即屬違法。一經定罪，可處罰款20萬元及監禁3年。