油麻地髮型屋閣樓冒煙起火　消防疏散廿多名居民

油麻地發生火警。4日深夜11時許，炮台街51號一幢唐樓，據報有居民發現閣樓位置有煙冒出於是報案。消防接報到場發現上址為一間髮型屋，閣樓貨倉位置冒煙起火，立即開喉灌救，同時派員協助大廈約20多名居民疏散到地面安全地方暫避。火警迅即被救熄，消防調查後相信店舖電線短路肇禍。



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警方指，於4日晚上11時28分接獲多名住客報案，指炮台街51號一單位懷疑發生火警。人員接報到場，消防將火救熄，初步調查相信上址店舖的電線短路引致火警，起火原因沒有可疑。事件中有約22名住客自行疏散到安全位置，沒有人受傷。

火警中髮型屋損毀嚴重，協助街坊的油尖旺區區議員何富榮表示，涉事髮型屋由44歲尼泊爾裔女店東Pradhan Karuna，與20多歲女兒一起經營，惟現場大部份基本設施及用具，包括洗髮及剪髮用品、座椅、收銀機、電腦及冷氣等都付之一炬，女店東粗略估計損失約40萬元。

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何富榮續稱，涉事女店東居於上海街一唐樓，幸火警發生時她及女兒不在髮型屋內，但由於店內短時間內無法重開經營，兩人頓失收入之餘，亦沒能力善後，境況堪憐。他強調，稍後將協助對方向社會福利署申請資助，並考慮聯絡消防義工隊協助清理現場，而尼泊爾居民將於明天開會，商討為女店東提供協助。