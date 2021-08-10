將軍澳山坡發現人體骸骨　疑是失蹤逾年的九旬婦　重案組接辦

今（10日）下午2時，將軍澳淘樂路怡心園對開山坡發現疑似人體骸骨，警方接獲報案後，派出大批警員登山搜索，並圍封上址一帶山坡，出動重點搜索隊攜備繩索及泥耙在山坡泥士裡發掘，搜索行動逾3小時，在山坡多處檢獲懷疑人體骸骨，一些衣物及一張女子身份證，初步調查相信骸骨屬於去年居住將軍澳失蹤的一名老婦黃玉華，事後警員用黑色大膠袋檢走疑似人體骸骨及證物，交法醫進一步剖驗，以確定骸骨身份。



現場消息稱，有清潔工人在山坡清理沙井垃圾時，在附近山坡發現一些疑似人骨，於是報案。警方人員到場後，發現人骨散落多處草坡，於是擴大搜索範圍，從現場環境推斷，不排除人骨從更高斜坡上散落，因近日連場豪雨，人骨隨雨水沖至現場四周。警方正調查死者生前為何出現於山坡及等候法醫檢查骸骨是否完整及有否可疑。案件由重案組跟進。

據了解，警方在場檢獲一張身份證，經調查後相信為失蹤逾年的老婦黃玉華（當時90歲），與丈夫育有兩子，居住於將軍澳寶林邨，兩子則另居別處。去年4月黃婆婆的老伴因中風入院後，黃婆婆便獨自居住，去年4月8日，黃的兒子登門探訪，卻未見母親下落，遍尋不獲後向警方報案，由東九龍失蹤人口調查組跟進，惟一直未有發現。

去年4月8日在將軍澳失蹤九旬老婦黃玉華 (警方網頁)

警方稱，今日下午約2時接獲清潔工人報案，指在將軍澳寶康路88號一山坡發現懷疑人類骸骨。人員接報到場，經初步調查，案件列人骨發現，交由將軍澳警區重案組跟進。死者死因有待驗屍後確定。

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警員檢走證物（林振華攝）