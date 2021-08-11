上環食店「科記」兩鎮店貓　熟客帶走不肯還　貓主愁爆考慮報警

以豬扒飯聞名上環的科記咖啡餐廳，店內飼養兩頭花貓「阿來」與「阿寶」，活潑可愛深得食客歡心，但這半年來，兩貓再沒出現，老闆娘盧太如坐愁城。原來去年底因疫情關係，她接受一名女熟客建議，把兩頭貓交由對方照顧，結果一去無回頭，盧太多次追討無果，後悔所託非人，希望對方回心轉意物歸原主，否則考慮報警處理。



盧太透露，老貓「阿來」飼養超過20多年，她見「阿來」形單隻影，狀甚苦悶，8年前購來「阿寶」相陪，兩貓感情要好，出雙入對，同食同睡，由於兩貓樣子可愛，深受食客歡迎，幾乎是店舖打卡位及生招牌。

盧太表示，有食客日日來探牠們，甚至買湯給牠們飲，又帶牠們出街散步，兩貓甚有靈性，食客拍拍大腿，牠們就會懂跳上去任由撫摸，雙眼瞇成一線很是享受。

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去年底，有食客被證實染上新冠肺炎，店舖上下需要檢疫，一名女熟客建議她把「阿來」和「阿寶」暫寄其家中，待疫情紓緩歸還，盧太見對方平日愛錫兩貓，經常替牠們抹身，且是相識多年的老朋友，不虞有詐，去年12月18日，讓她帶走「阿來」和「阿寶」。

兩貓走後店舖變得冷冷清清，食客不太習慣，多次追問下落，盧太說：「試過一日之內，30幾個食客搵兩隻貓」，多個月前，盧太見疫情紓緩，致電該熟客要回兩貓，結果對方諸多推搪，「唔係話隻貓染貓瘟，就話跛咗」，「又話我哋唔識養貓，虐待隻貓」，其後致電不聽，傳短訊不回，存心逃避她們。

阿來是20多歲的老貓，經常瞌睡。（貓主提供）

阿寶年僅8歲，相對活潑。（貓主提供）

她懷疑對方想把兩貓據為己有，拒絕歸還，「開心見誠講話鍾意就得喇，依家好似設局呃走兩隻貓咁」，盧太坦言十分掛念愛貓，但至今音訊未全，生死未卜，令她寢食難安，她表示，與對方相識多年，過去團年飯對方更是坐上客，可見相熟程度，不想把事情鬧僵，希望對方主動歸還平息紛爭，否則不排除報警處理。