超市職員低價向難民買食物卡　冒充身份換日用品　警拘8人涉詐騙

兩名超市女職員以750港元向非華裔酷刑聲請人士，收購面值1,200元的食物卡，再在自己工作的超市換取食物及日常用品，涉案金額約4,500元。警方接獲報案後，迅速拘捕兩名女職員，以及另外6名非華裔人士，涉嫌「串謀詐騙」。



警方破獲一宗串謀詐騙，兩名超市職員涉以低價向難民買入食物卡，再到自己工作的超市換領食物及日用品自用。（翁鈺輝攝）

油尖警區刑事調查隊第五隊案件主管督察陳世章交代案情指，警方於7月中旬接獲報案指，兩名超市女職員涉嫌假冒酷刑聲請人士，在自己工作的超級市場使用由非政府組織簽發的食物卡，換領食物及日用品。

警方接報後以涉嫌「串謀詐騙」拘捕兩名涉案超市女職員，並在二人身上搜出由非政府組織簽發予6名非華裔人士的食物卡，以及一批以食物卡換取物品的收據。警方調查發現，兩名被捕人以750港元向非華裔人士購買面值1,200元的食物卡，然後再冒簽食物卡持有人的簽名，在自己工作的超市購買食物及日常用品自用。她們得手後會將收據及食物卡還給非華裔人士，以便交回非政府組織重新充值。

警方隨後再成功鎖定6名食物卡持有人，包括3名印尼籍女子、1名尼泊爾籍女子、1名巴基斯坦籍男子，以及1名孟加拉籍男子，並於昨日（13日）在油尖、旺角及深水涉警區先後拘捕6人，年齡介乎23歲至50歲。

警方呼籲，市民切勿因一時貪念向他人收購由非政府組織簽發予酷刑聲請人士的食物卡，以及冒充食物卡持有人的身份換領食物，這類行為已觸發串謀詐騙的罪行。警方亦提醒食物卡持有人亦不應向人兜售食物卡。警方強調，非政府組織簽發的食物卡，主要支援酷刑聲請人士在等候申請結果期間的生活基本需要，並非協助他們以食物卡換取現金之用。