600元售假針紙　助求職人士騙僱主　警拘3男女

受新冠疫情影響，不少公司要求求職者提供接種疫苗紀錄，一名越南裔清潔女工提供「一條龍」服務，偽造假身份證及打針紙給同鄉見工企圖瞞騙僱主，每次收取約600元報酬。警方前日拘捕3男女，行動中起出11張打針紙、3張假醫生紙、21張偽造核酸檢測報告，以及45組假疫苗接種紀錄電腦檔案。其中兩名被捕女子已分別被控「偽造文書」等罪，案件將於明日（16日）在九龍城裁判法院提堂。



被捕2女1男(14至48歲)，分別為清潔工、學生及曬相舖女負責人，其中一名越南裔女子（48歲）為該集團主腦，集團活躍於西九龍一帶。前日(13日)傍晚6時左右，該越南女子帶同14歲兒子往九龍灣麗晶花園附近一間商場，把一批文件交予一間曬相舖，41歲店舖負責人收取她金錢後，她轉身離去。

在場埋伏的警員見時機成熟，上前表露身份，當場將她們3人拘捕。當中41歲本地女子及14歲男童，涉嫌偽造文書；48歲越南裔女子涉嫌偽造文書、管有偽造身分證、管有他人身分證及管有虛假文書。人員亦在曬相舖內的電腦內，發現45組假疫苗接種紀錄檔案，並檢走電腦及一部列印機調查。其後，越南女子被押返灣仔寓所搜查，警方再檢獲一張假打針紙、兩張假身份證及一張他人身份證。

顧客多是無證越南人士

消息稱，該集團的顧客多是無證越南人士，為了在港工作，付錢購買假身份證及假針紙，企圖見工時矇混過關。

油尖警區重案組第3隊女高級督察陳嘉寶相信，那些虛假文件是售賣給一些沒有身份證人士求職之用，收取約600元報酬，部份假打針紙料已流出市面，假針紙與真的沒有明顯的差異，一般市民難以察覺。她呼籲僱主提高警惕，當有求職者見工時，可利用驗證二維碼及政府「安心出行」手機軟件掃瞄器檢查針紙真偽，針紙掃瞄後會顯示已接種疫苗人士的姓名、身份證號碼及接種日期。

14歲男童准保釋

被捕的41歲本地女子已被暫控一項偽造文書罪，48歲越南裔女子亦已被暫控一項偽造文書、一項管有虛假文書、一項管有偽造身份證及一項管有他人身份證罪，案件將於明日上午在九龍城裁判法院提堂。至於14歲男童已獲准保釋候查，須於本月下旬向警方報到。

警方強調使用或保管或管有偽造身份證為嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁10年，市民切勿以身試法。另外，使用虛假文書屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判處監禁14年。