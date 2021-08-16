伊利沙伯醫院26歲男病人失蹤後墮樓亡　院方將調查事件經過

伊利沙伯醫院一名26歲外科男病人昨晚（15日）離開病床後失蹤，其後於B座大樓墮樓重傷，被保安員發現。醫護人員為其進行急救，惜返魂乏術。伊利沙伯醫院公布此宗醫療風險警示事件，並指對事件深感難過，已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報，並會成立根源分析委員會調查事件經過。



事發於昨晚11時許，一名26歲姓李男子突然從油麻地加士居道30號伊利沙伯醫院B座飛墮而下，倒臥地面，保安報警求助。男子被送往急症室者搶救，惜證實不治。警員於現場沒有檢獲遺書，相信男事主從上址一平台墮下。死因有待驗屍後確定。

伊利沙伯醫院發言人今日（16日）公布一宗醫療風險警示事件，指一名男病人於上周五（13日）入住本院外科病房。昨晚10時50分，病房職員發現病人離開病床並隨即失去蹤影。醫院職員約在晚上11時發現病人躺臥在大樓外的地面。醫護人員即時將病人送到急症室進行急救並報警處理，病人延至晚上11時40分離世。

醫院對事件深感難過，向家屬致以深切慰問，並會盡力為家屬提供所需協助，以及全力配合警方調查。院方已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報，並會成立根源分析委員會調查事件經過。有關個案已轉交死因裁判官跟進。

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