蛇吞羊・有片│蟒蛇疑吞噬山羊仔　腹大便便墮引水道隨水漂流

今日（19日）社交平台流傳一條蟒蛇跌落引水道的短片，片中所見一條蟒蛇跌落引水道，並隨著水流緩緩往下流。值得留意的是，該條蟒蛇腹部隆起，疑剛吞食獵物。網民及行山客指，蟒蛇早前「開餐」食了一隻山羊仔，疑跌落新界區一條引水道後無法上岸，擔心牠會被沖走，相信完全消化山羊需要數天或更長時間。香港兩棲及爬蟲協會高級保育主任林祉延表示，片中蟒蛇應為成年緬甸蟒，屬本港受保護野生動物。據知，有市民見狀已通報漁護署。《香港01》正向漁護署查詢。



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《香港01》記者中午到達該引水道，終發現該條蟒蛇躺在引水道一彎位斜坡上，估計蟒蛇隨水漂流到碎石堆旁，水位較淺，蟒蛇才能夠爬回岸邊。現場有行山客表示，被蟒蛇吞噬的黑山羊，估計來自引水道旁一個農莊，過往亦有山羊曾經墮水道，要由消防員救起。

行山人士陳先生表示，昨日（18日）已經見到該蟒蛇，未知隨引水道飄到何處，但看見覺得頗震撼，「一條蟒蛇仔吞咗一隻羊」。他表示，不應讓太多人知道蟒蛇身處的位置，「其實都係佢（蟒蛇）搵食求生本能，唔應該騷擾佢」。

外籍男上載蟒蛇緊纏山羊照 疑為跌入引水道「前傳」

短片引起不少網民討論，其後一名外籍男子Lawrence上載一張蟒蛇緊纏山羊的照片，疑為蟒蛇吞羊的「前傳」。他指本周一（16日）晚上在新界區拍攝到蟒蛇獵食的情況，他估計一隻山羊誤墮引水道，而蟒蛇趁機將其獵殺。他當晚檢查過蟒蛇，未有發現受傷。