蛇吞羊全過程實錄│本地蟒蛇幾無天敵　曾吞食黃麖　消化需一個月

社交平台流傳蟒蛇在引水道漂流的片段，引起網民討論。外籍網民Lawrence 其後再向《香港01》提供多條直擊「蛇吞羊」的片段，實拍吞食全過程，當中可見蟒蛇在淺水中，緊緊捲纏著一頭已無反應的黑山羊，其後蟒蛇張開大口從羊的頭部開始，緩緩將其吞下。

外籍男子Lawrence再上載一張蟒蛇緊纏山羊的照片，疑為蟒蛇跌入引水道的「前傳」。（網民Lawrence Hylton攝）

其實本港山野之間常見的蟒蛇，品種大多屬於緬甸蟒。自從1976年起，緬甸蟒已受本港保護，在「世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄」內，屬於易危物種。本港緬甸蟒在野外幾無天敵，而且是本港體型最大的蛇類。翻查報道，本港過往亦有蟒蛇捲纏大型獵物的報道，包括吞食黃麖、山羊等。

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香港兩棲及爬蟲協會高級保育主任林祉延表示，片段中的蟒蛇應為成年緬甸蟒，屬本港《野生動物保護條例》附表2中列明的受保護野生動物，一般成年緬甸蟒可生長至4米長。牠們吞食大型獵物後，或需數星期至一個月時間才能完全消化，其間蟒蛇習慣找機會曬太陽，保持一定體溫以助消化。而涉事緬甸蟒吞食山羊後，如被困引水道則會影響其體溫，導致消化不良。林表示，蟒蛇吞食大型獵物後，行動會變得緩慢，但不會變得更具攻擊性。市民如行山路過見到，應保持距離，靜靜離開，不應騷擾。

林續指，過去雨季曾聽聞有蟒蛇被大水沖落引水道，而香港引水道設計既深且斜，即使蟒蛇有一定攀爬能力，亦未必能夠脫困。市民若見到有蛇被困，可通報警察及漁護署，不應自行拯救。