珍惜生命│19歲女子從行人天橋墮下連翔道亡

22日晚上10時許，據報一名女子，被發現在連接深水埗南昌公園與大角咀海帆道的行人天橋邊危站，途人代為報案，該條天橋橫跨連翔道及機鐵路軌，行人天橋之上則為西九龍公路。救援人員接報趕至現場，發現該名年約20歲的女子，已爬上天橋頂危坐。然而，該名女子未幾即從天橋頂墮下，跌落連翔道路面，昏迷不醒。救護員立即施以急救，再將傷者急送伊利沙伯醫院，其後不治。事件發生期間，警員封鎖往尖沙咀方向的部份行車線，所有其他車輛須改道行駛。警方正調查事件。



警方指，事主姓古，19歲。於22日晚上10時41分警方接獲途人報案，指一名女子危站連翔道一天橋，懷疑她企圖自殺。救援人員接報到場，發現女子倒臥上址，昏迷送往伊利沙伯醫院治理，其後不治。人員於現場沒有檢獲遺書，經初步調查，相信女子從上址一天橋頂墮下。案件列作「有人從高處墮下」跟進。據了解少女有情緒病紀錄。

及至23日凌晨零時15分，據報消防接獲警方要求，協助在上址進行蒐證工作。

救援人員封鎖現場行車線營救。(圖片來源：FFB「香港突發事故報料區」)

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