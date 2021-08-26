龍鼓灘快艇「游夜水」1死1失蹤案　疑涉非法出入境　警正追緝船家

屯門龍鼓灘發生離奇遇溺及非法入境案，今（26日）凌晨零時許，警方接獲一名女子報案，稱與男友及另外三名朋友坐快艇到龍鼓灘游夜水，不幸風浪中遇險，男友失蹤。警員接報到場發現已埋岸快艇船尾上有一具男屍。至於現場包括報案人的兩名女子，分別涉嫌以非法入境及協助或教唆他人非法入境被捕。

清晨仵工將屍體抬走，消防船繼續搜索失蹤男子。據了解，肇事快艇在黑夜中遇見水警輪後慌張轉彎，導致兩男一女跌落海。警方正追緝船家，並追查死者身份，以及了解案件是否涉及非法出入境。



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該宗曲折離奇「游夜水」命案由一通報警電話說起，一名女子今（26日）凌晨零時許報案，稱與男友及三名友人在龍鼓灘游泳，男友懷疑遇溺失蹤。據了解報案女子24歲姓王，持行街紙來港，與42歲姓周男友同居於公屋單位。至於報稱的三名友人，其中一人是快艇船家，他遇見水警輪後慌張掉頭轉彎，導致兩男一女跌落海，再將快艇泊岸後逃逸。警員在船尾發現一名39歲姓陳紋身漢陷入昏迷，其後經檢查後證實已身亡；在場另有一名36歲姓鄭女子承認非法入境。案中暫時兩名女子被捕，分別涉嫌「非法入境」及「協助或教唆他人非法入境」。

清晨仵工將船上屍體抬走，消防船繼續搜索失蹤姓周男子。現場遺下一些個人財物及救生衣等，涉事快艇長約7米，船身沒有髹上註冊號碼，查無登記資料。警方不排除有人乘快艇非法出入境。

王女額頭受傷，由救護車送院治理，抵院時攜有一個名牌手袋。警方正追緝船家，並追查死者身份。